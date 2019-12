Cerbiatti nascosti in casa per una tempesta: la storia commovente fa il...

Una donna ha trovato nella sua casa tre cerbiatti in casa che si stavano riparando da una tempesta. Sono simili ai cani e molto affettuosi

Avete mai avuto dei cerbiatti in casa? Amscolie è la protagonista della nostra storia ed utilizza questi nickname sul sito di immagini Imgur. Qui la donna che si definisce come riabilittrice della fuana selvatica, ha deciso di condividere delle foto molto particolari, dove mostra come salva o aiuta alcuni animali selvatici che entrano nella sua proprietà un po’ isolata.

Le foto dell’ultimo salvataggio

Amscolie durante una tempesta ha trovato nascosti nel suo soggiorno, alcuni cerbiatti che stavano cercando riparo. Amscolie era uscita, per vedere come stavano i cervi che solitamente giravano liberi nelle vicinanze di casa sua. Uscendo aveva lasciato la porta aperta senza pensarci e dopo una ricerca infruttuosa è tornata a casa.

Rientrando in casa ha trovato nascosti e al riparo dalla tempesta dei piccoli cerbiatti in cerca di un posto tranquillo, asciutto e caldo. I piccoli di cervo erano comodamente sdraiati accanto ad un tavolino in soggiorno. Amiscolie non li ha cacciati, li ha lasciati dormire in soggiorno, che hanno poi trovato il modo di ringraziare la donna in modo del tutto inaspettato e simile ai cani.

I cervi conoscono Amscolie che si prende cura di ben 7 cervi, ai quali ha dato un nome. La mattina dopo i cerbiatti l’hanno leccata tutta, come fa un qualunque cane, per dimostrare il suo affetto. Altro comportamento un po’ canino è quello di controllare prima di uscire oppure guardare per controllare il traffico prima di attraversare la strada.

Se guardiamo il profilo di Amiscolie su Imgur, possiamo notare la passione con cui tutela della fauna selvatica che la circonda ed è ricambiata ampiamente dagli animali, che ritengono casa sua un luogo sicuro e da isistare spesso, dato che la donna li trova spesso fuori dalla loro finestra. Non si cura soltanto dei cervi, basti pensare che ha come amica una puzzola che si chiama Fiore, come quella di Bambi.