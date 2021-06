La bella showgirl argentina non perde mai l’occasione per stupire i suoi follower, ma spunta il backstage che fa impazzire il web.

La bella showgirl argentina è super amata dal pubblico italiano.

Una bellezza mozzafiato che lascia ogni volta senza parole.

In questi ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi.

Cecilia è partita dall’Italia per volare in Honduras e riabbracciare la sua dolce metà, Ignazio Moser.

I due sono super affiatati e innamorati, infatti il loro incontro ha emozionato milioni di telespettatori.

Non erano mai stati così tanto tempo separati, ma questa esperienza li ha resi più uniti di prima.

Tutti amano Cecilia, la sua spontaneità e simpatia ci hanno tenuto compagnia in tutta questa nuova edizione de L’isola dei Famosi.

Il suo fidanzato non ha vinto il reality, ma la sua più grande vittoria è stata rivedere la sua amata, che è corsa per abbracciarlo e baciarlo.

Un momento molto romantico e super emozionante.

La modella argentina ha stupito tutti con il suo fisico sensazionale, lei è di una bellezza a dir poco disarmante.

Poco fa è tornata in Italia in compagnia del suo fidanzato e attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il suo ritorno nel programma con grande affetto e soddisfazione.

Cecilia Rodriguez in bikini, lo scatto è da urlo

Poche ore fa, la Rodriguez ha spiazzato i follower con il suo ultimo scatto, dove si è mostrata con le gambe incrociate, seduta su un divano.

Ha sfoggiato un micro bikini favoloso che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Il costume è proprio di “ME FUI”, il noto brand fondato da lei e sua sorella Belén.

Le sue forme mozzafiato hanno incantato l’intero web, un corpo impeccabile che ha ricevuto migliaia di apprezzamenti.

Infatti non sono mancati i commenti del tipo “Ha ragione il tuo Ignazio, sei pazzesca”, “Sei in perfetta forma, stupenda”, “Che meraviglia che sei”.

Cecilia, nella didascalia ha scritto un pensiero dolce per l’Isola:

“Tornare in questo posto mi ha fatto più che piacere, sono andata a prendere il mio pelato, ma sono ritornata in un posto che per è stato speciale. Un’esperienza che mi ha cambiato la vita e ne sarò sempre grata”.