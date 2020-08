Era Cecilia di CentoVetrine: oggi a 38 anni è molto cambiata e si è fidanzata col collega

View this post on Instagram

Dopo 56 giorni mi mancano: -abbracci -corse -piedi nella sabbia -un po’ di chiarezza -parlare con mia nipote -andare a teatro -risate con gli amici senza uno schermo a dividerci -certezze -vedere il mare -vestirmi con qualcosa che non sia la tuta o il pigiama -lavorare -andare al cinema -giocare con mia nipote -sentirmi protetta -la mamma Non in quest’ordine però 😉 E a voi cosa manca? . . . #lalifacose #parlarecomesetuttostessefinendomidaottimismo #fase2 #ripartodaqui #staysafe