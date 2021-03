C’è Posta Per Te, spoiler: ecco come ci sorprenderà l’ultima puntata del...

Maria De Filippi stupirà il pubblico con gli ospiti presenti nell’ultimo appuntamento del programma, che ora lascerà spazio ad Amici 20.

Stasera, 13 marzo 2021, andrà in onda l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Il programma, che permette la riappacificazione di persone che non hanno più rapporto, è giunto al termine.

Maria De Filippi saluterà il pubblico con una puntata speciale, nella quale saranno presenti personaggi amatissimi dello spettacolo italiano. Ecco cosa accadrà!

Anticipazioni C’è Posta Per Te: ospiti Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso

Tra gli ospiti più attesi di quest’ultima puntata c’è l’attrice comica e conduttrice Luciana Littizzetto.

Non è la prima volta che la donna viene invitata a C’è Posta Per Te. In passato, ha inviato la posta a Belen Rodriguez e a Barbara d’Urso.

Il pubblico è sicuro che la Littizzetto regalerà a tutti dei siparietti da sbellicarsi dalle risate.

Assieme all’attrice, vi sarà anche la cantante salentina, vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso.

L’artista aiuterà qualcuno a fare una sorpresa inaspettata al destinatario della posta.

Anticipazioni C’è Posta Per Te: invitata una dama di Uomini e Donne

Il pubblico non se lo sarebbe mai aspettato, ma, nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, a ricevere la posta sarà anche una dama di Uomini e Donne.

Si tratta dell’amatissima Gemma Galgani, volto noto o presenza fissa del dating show di Canale 5 da ormai molti anni.

Gemma riceverà la posta proprio da Luciana Littizzetto. Il pubblico non ha idea di cosa ne verrà fuori!

Per scoprire cosa accadrà, non vi rimane che sintonizzarvi in prima serata su Canale 5!