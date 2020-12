Cdm, il piano di Giuseppe Conte per il Recovery Plan: “Prima di fine 2020”

Cdm, il piano di Giuseppe Conte per il Recovery Plan: “Prima di...

Recovery Plan per fine anno 2020

Come riportato da vari media – tra cui il TgCom24 – durante la serata di ieri si è svolto l’incontro del Premier Conte con M5S e Pd mentre oggi è previsto il secondo incontro con Leu e Italia Viva.

Il suo obiettivo è quello di poter portare il Recovery Plan al consiglio dei ministri prima che termini il 2020:

“sui temi adesso c’è una proposta sul tavolo, è tutto da discutere ma dobbiamo farlo in modo serrato e continuo perchè il Paese ci attende”

Ma l’incontro di oggi con Italia Viva preoccupa il Premier, per questo motivo ha deciso che metterà sul tavolo solo due concessioni, ovvero la riapertura del dossier che riguarda il Recovery per i contenuti, poi la creazione di un gruppo di lavoro solido della maggioranza sino alla presentazione in Parlamento.

Gli incontri del Premier sul Recovery Plan

Sono giorni di grande caos per il Premier Conte, che tra i mille impegni e le mille difficoltà con la maggioranza si vede a dover mettere sul tavolo anche questa questione, cercando di chiuderla entro fine anno.

Non si tratta però di un cambiamento dello scheletro, anche se qualche dettagli potrà essere messo nero su bianco e variato in corso d’opera. La prima vera novità è appunto la creazione di un piano di lavoro apposito che sarà composto dai rappresentanti delle forze politiche di maggioranza.

Una proposta che è arrivata proprio dal M5S che ieri è stato il partito che ha visto il Premier per primo. La scalata ora riguarda l’incontro di oggi previsto per il pomeriggio con Italia Viva.