Caterina Balivo in bikini ‘Seno, occhi e zigomi rifatti’: la conduttrice sbotta contro l’hater

Caterina Balivo sbotta sui social contro gli haters: il commento di un utente fa infuriare la conduttrice napoletana

Non è la prima volta che Caterina sbotta contro gli haters.

Questa volta non è passato inosservato il commento di un utente che sostiene che per essere così bella la nota conduttrice ha ceduto a diversi ritocchini.

Caterina Balivo sbotta contro gli haters

Dopo una stagione televisiva ricca di successi, Caterina Balivo sta trascorrendo un po’ di meritato relax tra sole, mare e divertimento insieme alla sua bellissima famiglia. La conduttrice, di origini partenopee, non perde l’occasione di aggiornare il suo profilo con scatti che lasciano tutti senza parole.

Molti di questi la ritraggono in costume che ben mettono in mostra il fisico da far invidia a molte ventenni. Tuttavia, davanti a qualche insinuazione di troppo l’ex presentatrice di Vieni da Me ha perso le staffe dando vita un botta e risposta dai toni accesi.

Il commento dell’utente

Di recente, Caterina Balivo ha condiviso un nuovo scatto che la immortala con indosso un bellissimo costume bianco che mette ben in evidenza il suo fisico statuario.

Numerosi i commenti da parte di chi apprezza lo scatto ma tra questi non passa inosservato quello di un utente che afferma che la conduttrice napoletana ha ceduto a qualche ritocchino di troppo:

«Rifatte. Come naso zigomi e blefaroplastica. Detto tante volte a striscia la notizia»

Immediata la risposta della Balivo:

«Idiota che ci credi idiota»

Molti sono i personaggi che quotidianamente vengono presi di mira sui social. Ma la conduttrice di certo non le manda a dire.