Caterina Balivo di nuovo mamma, la foto col pancione emoziona i fan: gli indizi non lasciano spazio a dubbi

La conduttrice di Vieni Da Me mamma entro il 2020. Gli indizi sui social non lasciano spazio a dubbi. Nel frattempo il pancione in mostra emoziona i fan

Caterina Balivo, Regina dei pomeriggi su Rai 1 con Vieni da Me, è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano per il suo essere genuina e solare.

Nell’ultimo periodo, dopo lo stop al suo format pomeridiano, stiamo conoscendo più approfonditamente la sua quotidianità insieme alla sua bellissima famiglia, attraverso la condivisione di post e stories inerenti alla loro quarantena.

Per non parlare del suo nuovo ed originalissimo web format impiantato insieme a suo marito Guido Maria Brera, ‘My Next Book’.

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci relative alla terza gravidanza della presentatrice aversana. I dettagli non sono passati inosservati agli occhi del pubblico. Scopriamoli insieme.

Caterina Balivo in attesa del terzo figlio?

Dopo Guido Alberto e la piccola Cora, pare che la conduttrice di Vieni Da Me sia pronta ad accogliere nella sua grande famiglia il terzo figlio.

E molto probabilmente, secondo quanto rivelano fonti online potrebbe avvenire entro il 2020. A dimostrazione della tesi? Diversi indizi, a partire da una delle recentissime interviste al settimanale Oggi, in cui ha esternato la sua voglia di maternità.

Inoltre pochi giorni fa, in uno dei suoi post su Instagram, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare un pancino sospetto al di sotto della sua tutina colorata. Foto che riportiamo qui di seguito (l’articolo prosegue dopo il post):

La conduttrice di Vieni Da Me mostra il pancione

Per finire, tra gli indizi l’ultimo post di Caterina Balivo in cui si mostra radiosa e col pancione, uno scatto risalente alla sua seconda gravidanza.

La foto è una risposta ad una challange per sostenere il ‘progetto Maternità Covid 19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di maternità di Milano e di altre città’.

Che questi siano indizi che indichino la terza gravidanza della conduttrice? Ad ora nessuna conferma o smentita, nel frattempo i fan continuano a sognare: