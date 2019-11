Caterina Balivo, in studio dopo il tragico aborto ‘Non riesco ad accettare...

Vieni da me è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Da Caterina Balivo durante l’ultima diretta la drammatica rivelazione sull’aborto: ‘Non riesco ad accettarlo’

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate dai telespettatori, ed è alle redini di uno dei format più seguiti, ‘Vieni da Me’ che con le sue interviste riesce a tenere incollato al piccolo schermo milioni di persone ogni giorno.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del 7 Novembre, una drammatica rivelazione ha gelato lo studio della conduttrice aversana. Scopriamo di più.

Caterina Balivo, il dolore di Francesca Barra a Vieni da Me

Ospite dell’ultima puntata di ‘Vieni da me’ andata in onda ieri, giovedì 7 novembre, la celebre Giornalista Francesca Barra, unita dal 2017 all’attore e doppiatore italiano Claudio Santamaria.

Nel corso della sua intervista è emerso il drammatico lutto dell’ex politica, la quale ha perso recentemente il loro bambino a seguito di un aborto, una morte per il quale lei e suo marito stanno cercando di rialzarsi, ma non è semplice:

‘Ancora oggi non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota’

poi prosegue mettendo a nudo le sue emozioni:

‘Per la prima volta mi sono sentita persa, fragile, io che sono sempre stata una leonessa, una guerriera, sono crollata e non mi sono rialzata del tutto’

Francesca Barra e il dramma dell’aborto: ‘Sento un lutto dentro di me’

Perdere un figlio è una delle esperienze più drammatiche per una coppia, ma in particolare per una donna, è ciò che continua a raccontare Francesca Barra nello studio di ‘Vieni da me’. Il racconto della giornalista continua rivelando quanto accaduto subito dopo l’aborto:

‘È coinciso dopo poco col Festival del cinema a Venezia e io una notte mi sono svegliata e ho detto ‘non posso venire perché sento un lutto dentro di me, non ce la faccio a fare il red carpet con i fotografi’ e poi mi sentivo appesantita e stanca’

poi ha parlato del grande supporto che le ha dato e che giorno dopo giorno suo marito Claudio non le fa mai mancare, spronandola in tutti i modi possibili:

‘Ieri mi hanno ancora tirato il sangue perché non sono uscita del tutto da questa situazione, ma Claudio mi ha detto ‘dammi una settimana di tempo, facciamo ginnastica, facciamo una dieta, perché io ho bisogno di te, se poi non ce la farai capirò’

poi ha concluso raccontando che ha poi scelto di accompagnarlo sul red carpet, e che il suo gesto è un messaggio per molte donne guerriere nonostante il dolore che spesso sono costrette a portarsi dentro:

‘e questo mi ha spronata, mi sono sgonfiata ma non ho messo nessuna panciera, ho fatto il red carpet con la pancetta perché poteva essere un messaggio per molte donne, siamo vere, siamo deboli ma siamo anche fortissime nel rialzarci’

Un messaggio forte quella della giornalista, che ha commosso lo studio di Caterina Balivo.