‘Io e mio marito siamo divisi’ Caterina Balivo, la confessione in diretta spiazza il pubblico

Vieni da Me, Caterina Balivo e la confessione sul marito: “In questo periodo siamo divisi”, le parole della conduttrice napoletana

Uno dei programmi più amati del pomeriggio è, senza alcun dubbio, Vieni da Me. Un salotto con interviste, giochi telefonici, esibizioni e chiacchiere in compagnia di una conduttrice davvero bella e simpatica: Caterina Balivo. La presentatrice napoletana, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, tra le altre cose, ha parlato del suo bellissimo rapporto con il marito, il finanziere Guido Maria Brera.

Caterina Balivo parla del marito

E’ sicuramente uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Caterina Balivo, in una recente intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni , ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il marito e delle insicurezze del passato. Nel dettaglio, la conduttrice napoletana ha rivelato che in questo periodo si sono divisi tra Roma, dove lei lavora, e Milano dove vive e lavora suo marito:

“Confesso che la distanza pesa, la normalità familiare quotidiana mi manca troppo”

ha spiegato il volto di RAI Uno. In prossimità delle vacanze di Natale, la conduttrice napoletana avrà modo di passare più tempo con la usa famiglia nella loro casa di legno sulle Dolomiti. Inoltre, la presentatrice partenopea ha parlato di un momento particolarmente duro di quando era giovanissima: il difficile rapporto con il suo corpo che per fortuna, ad oggi, è soltanto un lontano ricordo.

Il difficile rapporto con il suo corpo

Nella medesima intervista al noto settimanale, Caterina Balivo ha anche rivelato di aver avuto un difficile rapporto con il suo corpo. A vent’anni non aveva capito che era bella:

“Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta, tutto tranne che sexy”.

Per fortuna, queste insicurezze fanno parte del passato ed oggi ha maggiore consapevolezza del suo corpo anche grazie all’amore di suo marito.