La celebre conduttrice partenopea ha sorpreso i suoi followers con un’inaspettata confessione. La foto social manda in visibilio i fan.

Caterina Balivo è tra le conduttrici più stimata dal pubblico italiano, che dall’arrivederci al piccolo schermo, la segue fedele sui social dove è molto attiva e ama condividere la sua quotidianità.

Poche ore fa proprio sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 1 milione di followers, ha pubblicato uno scatto con il quale ha lasciato tutti senza parole.

La confessione inaspettata della presentatrice. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Caterina Balivo: ‘ Ho aspettato i 40 anni per farlo’

L’ex conduttrice di Vieni da Me ha sorpreso tutti con il suo ultimo scatto sui social, in cui appare felicissima mentre seduta su di un muretto, posa dinanzi all’iconico anfiteatro romano, il Colosseo.

‘Ho aspettato 40 anni per fare una foto davanti al Colosseo’, ha rivelato ai suoi fan i quali sono rimasti sbalorditi dalla singolare confessione della presentatrice.

Un gesto che agli occhi di molti è apparsa al quanto scontata, ma che per Caterina Balivo è stato un sogno nel cassetto che si è finalmente realizzato.

Cosa fa oggi la conduttrice partenopea?

Come è noto il celebre talk show di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’, è stato di recente sostituito dalla nuova trasmissione condotta dalla giornalista Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Per quale motivo la nota conduttrice abbandonò il programma, in una vecchia intervista spiegò al suo pubblico di non avere più ‘l’energia’ di portare avanti il talk show per una nuova e intera edizione.

Nonostante i diversi rumors di una nuova trasmissione ad hoc per lei su TV8, attualmente pare non ci siano progetti professionali in cantiere per lei.

Il celebre volto Rai, attualmente si sta dedicando anima e corpo alla sua famiglia e alla sua pagina social dove è diventata ormai una vera e propria influencer.