Caterina Balivo bikini striminzito, insulti vergognosi: ‘Una indecenza…’

Lo scatto sugli scogli ha scatenato moltissimi leoni da tastiera. La conduttrice sembra non farci caso e continua a godersi le sue vacanze.

Caterina Balivo indossa un bellissimo bikini blu in una posa da diva seduta sugli scogli. Questo scatto ha raccolto molti consensi ma alcuni haters hanno invece lasciato degli insulti vergognosi.

Le vacanze toscane per Caterina

La conduttrice è in vacanza in Maremma ed ha condiviso sul suo Instagram uno scatto mentre indossa un bikini blu da capogiro. Ha fatto il pieno di Like e anche di commenti di leoni da tastiera.

L’ex conduttrice di Vieni da me, mantiene ancora il riserbo su cosa farà nella prossima stagione e se tornerà in casa RAI. La prossima stagione sta facendo nascere molte polemiche e dure, da cui Caterina si tiene ben distante.

La Balivo ha condiviso molti scatti delle sue vacanze ma non ha mai ricevuto così tante critiche dovute soprattutto alla posa da diva sugli scogli e alla didascalia dove scherza per l’acqua fredda.

I cattivi commenti ricevuti dalla Balivo

Com’è uso degli haters cioè gli odiatori hanno fatto tantissimi commenti e accuse fuori luogo:

“Ma quando finiscono i tuoi viaggi? Non ne hai abbastanza? Non ti manca casa tua? Spendi tutto quello che guadagni o ti ospitano gratis?”

Ha chiesto una sua follower in modo polemico. Un secondo telespettatore piuttosto arrabbiato rincara la dose:

“Hai ragione…nn è rispettoso nei confronti di chi nn può permettersi di andare in vacanza, mostrare tutta sta ricchezza.. e nn è la sola a mostrarsi c’è ne sono tanti come lei!”

Prosegue dimostrandosi molto più invidioso ed arrabbiato

“L’indecenza sta nel fatto che vengono pagati più del dovuto per dire 4 stron***e in tv e la gente che fa un lavoro sicuramente più serio viene stipendiato con 4 soldi!”

Una cosa a cui ci siamo abituati nel tempo che però non è normale. Tanto odio ed invidia a cui Caterina risponde strappando un sorriso dicendo semplicemente che il commento l’ha diverta. Un’ottima tattica, mai rispondere all’odio con altro odio.