Caterina Balivo occhiaie nere e viso sciupato: irriconoscibile, la foto senza trucco diventa virale

Caterina Balivo irriconoscibile, viso sciupato e occhiaie: la foto acqua e sapone della conduttrice napoletana fa il giro del web

Il volto di Vieni da me, Caterina Balivo, ha condiviso sui social una foto senza trucco, ecco cosa pensano i suoi fan.

Caterina Balivo senza trucco

La conduttrice napoletana è divenuta, negli ultimi anni, uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Per cinque stagioni è stata al timone del programma di Rai Due ‘Detto Fatto’, in onda nel primo pomeriggio. Dallo scorso anno, invece, conduce Vieni da Me, un salotto con tante interviste, giochi telefoni e chiacchiere con la padrona di casa. Dopo una brillante stagione, in termini di ascolti, Caterina Balivo si è concessa qualche giorno di meritato relax nell’isola di Capri. Con lei suo marito, Guido Maria Brera e i loro due figli. Pare che la che la conduttrice partenopea debba ritornare nella capitale per riprendere a lavorare. La trasmissione di Rai Uno tornerà a settembre nel medesimo orario.

Sui social, è diventata virale una foto che immortala l’ex modella acqua e sapone.

Lo scatto virale sul web

La conduttrice napoletana, in passato, ha condiviso sui social una foto senza trucco. Per quale motivo? Spesso è finita nel mirino degli haters e per tale ragione ha voluto sfidarli pubblicando su IG una sua foto al naturale. Nel dettaglio, la foto in questione la immortala in versione casual e acqua e sapone. Uno scatto diverso rispetto a quelli che i fan sono soliti ammirare sui social ma che è stato comunque apprezzato dal popolo del web.

Il suo viso appare un pò sciupato e con le occhiaie. Ad ogni modo, anche se non è esattamente come appare sul piccolo schermo, la conduttrice napoletana è sempre bellissima ed ha un sorriso fantastico. Ecco la foto del volto di Vieni da Me: