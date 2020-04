Coronavirus, Cassa Integrazione: chi può accedere all’indennità e quanto dura?

Cassa Integrazione: come funziona l’indennità in piena emergenza coronavirus?

L’Esecutivo per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha approntato la Cassa Integrazione in deroga, quella ordinaria e il Fondo di integrazione salariale (Fis) come ammortizzatori ad hoc.

Questa indennità può essere utilizzata per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva dal 23 febbraio e fino al 31 agosto.

Per tutelare i lavoratori dipendenti in piena crisi economica indotta dal coronavirus il Decreto Cura Italia ha stanziato 1,3 miliardi per la cassa integrazione ordinaria e 3,3 miliardi per quella in deroga.

La normativa a tale proposito sull’utilizzo di questi ammortizzatori sociali non è sempre di facile lettura e ogni giorno sono approntati nuovi chiarimenti.

Cassa Integrazione Ordinaria ai tempi del Coronavirus

Per tutelare il reddito dei lavoratori il Decreto Cura Italia ha approntato la Cassa integrazione ordinaria, anche per le imprese che si trovano attualmente in cassa integrazione straordinaria o in assegno di solidarietà.

La Cassa Integrazione Ordinaria integra o sostituisce la retribuzione del lavoratore in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’importo della Cassa Integrazione Ordinaria è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore dipendente per le ore di lavoro non prestate.

Essa prevede il versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori.

Cassa Integrazione in Deroga

La Cassa Integrazione in Deroga è quell’ammortizzatore sociale che riguarda tutte le aziende che non rientrano nella normativa sulla cassa integrazione guadagni.

Alla Cassa Integrazione in Deroga accedono le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti.

La presentazione delle domande per richiedere la Cassa Integrazione in Deroga passa dalle Regioni.

Assegno Ordinario

L’Assegno Ordinario è quell’ammortizzatore sociale erogato dai Fondi di solidarietà che tutti i settori non coperti dalla normativa sull’integrazione salariale devono per forza istituire (ma limitatamente alle imprese con più di 5 dipendenti).

INPS Domande Cassa Integrazione Covid-19

Il Decreto Cura Italia è entrato in vigore il 17 marzo, e dalla settimana seguente l’INPS ha aperto la procedura per l’invio delle domande.

La lavorazione delle domande inizierà nei prossimi giorni. Tempi più lunghi sono richiesti per la Cassa Integrazione in Deroga che transita dalle Regioni.