Caso Ruby, la rivelazione del teste in aula: “Andò a vivere in Messico”

Caso Ruby, la rivelazione del teste in aula: “Andò a vivere in...

Sul Caso Ruby continuano ad emergere particolari. Il teste Antonio Matera, durante il processo di oggi, ha raccontato del trasferimento di Ruby e del suo ex compagno Luca Risso in Messico.

Caso Ruby: Luca Risso era innamorato dei soldi e non della ragazza che aveva l’unico compito di portargli denaro.

Emergono nuovi dettagli

Non si sono ancora spenti i riflettori sul Caso Ruby. Oggi in aula sono stati ascoltati i teste Antonio Matera e una donna. Il primo ha fornito ulteriori dettagli sulla relazione tra Ruby Ter e Luca Risso. Insieme i due andarono a vivere in Messico anche grazie ai soldi arrivati da Berlusconi. Stando a quanto ha detto Matera, l’uomo avrebbe amministrato i 3/4 milioni incassati e avrebbe realizzato investimenti immobiliari. Antonio Matera era un socio di Risso e gestiva con lui una discoteca di Genova. Un’altra dichiarazione pesante, come si legge su il Messaggero è stata la seguente:

“Risso era innamorato dei soldi, gli interessava Ruby perché gli avrebbe portato soldi”.

Denaro in cambio di silenzio

L’altra teste, invece, si è espressa in merito a Imane Fadil, una testimone importante nel caso Ruby, che ha perso la vita per malattia nel 2019. La Fadil avrebbe parlato di due donne che le avevano chiesto il silenzio in cambio di denaro. Un’offerta che proveniva, a detta della teste, da Berlusconi che si celava dietro le due donne.

Ma Fadil, che non aveva accettato, era stata avvicinata ancora una volta questa volta in una discoteca. La cifra offerta sfiorava i 500 mila euro purché non si parlasse del Bunga Bunga. Invece, Fadil preferì parlare raccontando le cifre astronomiche che guadagnavano le olgettine.