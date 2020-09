Caso Ragusa, Logli sposerà Sara in carcere: la proposta ufficiale

Antonio Logli in carcere per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa ha chiesto la mano di Sara Calzolaio, lo sfogo dei parenti.

Alessia e Daniele, i figli di Roberta Ragusa, hanno accolto con gioia la notizia delle prossime nozze in carcere del padre Antonio Logli.

Le nozze in carcere di Antonio Logli e Sara Calzolaio

Sta rimbalzando su tutte le maggiori testate ed è stata riportata anche sul settimanale Giallo una notizia che si inserisce nel caso di Roberta Ragusa.

Non si tratta però della vicenda processuale che ha visto condannato in via definitiva a 20 anni di carcere il marito Antonio Logli.

L’uomo, attualmente in carcere per omicidio e distruzione di cadavere, pare abbia intenzione di risposarsi, con l’attuale compagna Sara Calzolaio.

La donna, oggi 35enne ha una relazione con Logli che risaliva ad anni prima della scomparsa della povera Roberta ed oggi si dice pronta a convolare a nozze ed anche ad avere un figlio.

Logli, come emerge anche da quanto raccontato dalla trasmissione Pomeriggio 5, avrebbe chiesto la mano di Sara in carcere prima del lockdown.

In uno dei colloqui Si sarebbe inginocchiato e le avrebbe messo al dito un anellino fatto con il bordo di plastica di una bottiglia.

Tale proposta sarebbe poi stata ribadita durante una videoconferenza a cui hanno partecipato anche due figli di un’amica di Logli, che da tutti sono considerati come nipoti.

Da quanto emerge inoltre Antonio e Sara avrebbero già intrapreso il percorso evangelico per le nozze religiose.

Roberta Ragusa, i parenti: “Non abbiamo ancora una tomba”

I due si sono conosciuti nel 2004 nonostante Antonio Logli fosse sposato e dopo la sparizione di Roberta Ragusa i due hanno convissuto insieme ai figli Alessia e Daniele.

Ora che la Ragusa è stata dichiarata morta ufficialmente ed ii due hanno manifestato l’intenzione di convolare a nozze i due ragazzi hanno mostrato di accogliere con gioia la notizia.

A non aver preso bene la notizia delle prossime nozze del 75enne Logli sono invece i parenti di Roberta, scomparsa da San Giuliano Terme tra il 12 ed il 13 gennaio 2012.

“Li si sposa, noi non abbiamo ancora nemmeno una tomba dove poter piangere la nostra Roberta”

E’ lo sfogo della famiglia di Roberta che attende ancora di sapere cosa sia accaduto alla mamma di San Giuliano.