Caso Ragusa, Roberta derisa dall’amante di Logli: il gesto di Sara Calzolaio indigna il web

Il caso Ragusa in prima linea con l’intervista esclusiva a Sara Calzolaio, prima amante e ora compagna di Logli. Ma il suo gesto ha fatto infuriare tutti

A poche ore dalla sentenza della Cassazione per il caso Ragusa, l’amante ora compagna di Antonio Logli è stata intervistata in maniera esclusiva da Quarto Grado: ma il suo gesto ha fatto infuriare il web.

La sentenza in Cassazione di Antonio Logli

Roberta Ragusa, scomparsa nel nulla nella notte e Antonio Logli, marito accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Mancano veramente poche ore alla sentenza della Cassazione che chiuderà definitivamente la questione, consigliando come andare avanti e in quale direzione.

Tantissime le intercettazioni, le interviste esclusive e la parola dei figli – oramai cresciuti – che hanno una idea ben definita del padre che reputano innocente e completamente estraneo alla questione:

“speriamo non si sia fatta una nuova vita senza di noi”

Il gesto di Sara Calzolaio che fa infuriare il web

Tra le polemiche è andata in onda anche l’intervista a Sara Calzolaio, prima baby sitter poi amante e ora compagna di Logli, che ha raccontato la sua vita in quella famiglia e come si siano evolute le cose man mano:

“per me è innocente. l’ho guardato negli occhi e mi ha risposto con lo sguardo sincero, come quando dice che mi ama”

Ma non sono le sue parole ad indignare gli utenti, bensì il suo atteggiamento notato anche dallo stesso conduttore: nei suoi racconti non mancano tanti sorrisi considerati dai telespettatori irrispettosi nei confronti della donna scomparsa.

Alla domanda “Se Roberta dovesse tornare?”, la sua risposta è stata agghiacciante: