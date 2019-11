Caso Mes, Matteo Salvini chiede l’intervento del Presidente della Repubblica. Meloni: “Conte dica la verità”

Il caso Mes da ieri sta suscitando non poche polemiche e ora Matteo Salvini chiede intervenga il Presidente Mattarella. Giorgia Meloni sbotta e vuole la verità da Giuseppe Conte

Il Caso Mes sta disseminando polemica: ora Salvini e Meloni lanciano una richiesta al fine che tutto venga risolto.

La richiesta di Matteo Salvini

Matteo Salvini dopo quanto accaduto sul caso che sta suscitando polemica chiede un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

“per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l’economia italiana”

Questo è quello che chiede il leader della Lega sul meccanismo europeo del Fondo Salva Stati:

“il parlamento è sovrano, poi chi sbaglia paga”

Evidenziando che gli avvocati stanno pensando se mandare avanti un esposto ai danni del Governo e di Giuseppe Conte.

Non solo, perché durante la conferenza stampa emerge che è esistente una documentazione ampia sulla netta contrarietà del provvedimento:

“chi è a questo tavolo ha ampia documentazione. Lo scrissi che non firmiamo un ca***. conte e tria ci dissero che nessun impegno era stato preso”

Sottolineando che parlamentari del Pd e del M5S concordano con la Lega sulla posizione da adottare in merito a questo discorso.

Le parole di Giorgia Meloni al Tgcom24

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia viene intervistata dal TgCom24 e sottolinea a sua volta:

“aspettimo il premier in aula. vogliamo che dica la verità agli italiani sul mes e sulle trattative in merito al meccanismo salva stati”

Oggi a Montecitorio si incontreranno i deputati e senatori del M5s per discutere proprio del provvedimento Salva Stati – che vi spieghiamo in questo nostro articolo. Il premier Conte riferirà alla Camera in data 2 dicembre alle ore 13.