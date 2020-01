Caso Annamaria Sorrentino, svolta: indagato per omicidio il marito

Nel caso di Annamaria Sorrentino miss morta cadendo dal balcone si apre un nuovo scenario: il marito è indagato per omicidio preterintenzionale

Il caso della miss Annamaria Sorrentino morta precipitando dal balcone durante una vacanza pare arrivato ad una svolta con l’iscrizione del marito Paolo Foresta nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale. Gli ultimi aggiornamenti.

Annamaria Sorrentino una morte assurda, il caso ad una svolta?

Il caso della bionda Annamaria Sorrentino, la Miss Campania morta in circostanze ancora da chiarire la scorsa estate mentre si trovava in vacanza con il marito ed alcuni amici potrebbe essere ad una svolta decisiva.

Come riporta Fanpage le indagini sarebbero indirizzate verso la figura del marito che fino ad ora era indagato per “istigazione al suicidio”.

La dinamica dell’incidente che ha portato alla caduta dal balcone dell’appartamento in Calabria non è ancora chiara: Annamaria secondo quanto riportato dai testimoni presenti, gli amici suoi e di Foresta tutti affetti da sordità, si sarebbe buttata dal balcone al culmine di una lite nell’appartamento.

I vicini però hanno in questi mesi testimoniato che già nei giorni precedenti la caduta all’interno dell’appartamento c’erano state forti liti che avevano anche portato ad una chiamata alle forze dell’ordine.

Nel corso delle indagini sarebbe emerso che nell’appartamento ci fossero anche l’amante di Annamaria, Pasquale e la moglie di lui, insieme ad un’altra coppia di amici tra cui Gaetano che parrebbe essere intervenuto per evtare una violenza sessuale ai danni di Annamaria da parte del marito Paolo Foresta proprio la notte precedente l’incidente.

Paolo Foresta indagato per omicidio

La Procura d Vibo Valentia dunque pare star pian piano facendo chiarezza sui punti oscuri della vicenda e la svolta delle scorse ore viene comunicata dalla redazione di Quarto Grado che si occuperà del caso anche stasera nella puntata dopo il blocco delle festività natalizie.

Le accuse a carico del marito di Annamaria presente in casa al momento dell’incidente e la cui versione non è mai apparsa del tutto chiara, sarebbero dunque passate da “istigazione al suicidio” ad “omicidio preterintenzionale” ed il movente verrebbe ricondotto ad una lite scoppiata proprio a causa della gelosia di Foresta per la volontà di Annamaria di lasciarlo.

La famiglia di Annamaria ha sempre sostenuto che la donna non si era suicidata ed ora attendono gli sviluppi per arivare alla verità.