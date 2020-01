Carta acquisti 2020, come richiedere la social card?

Carta acquisti 2020: tutte le istruzioni per fare domanda per le famiglie con figli fino a 3 anni e per gli anziani di età pari o superiore a 65 anni

La Social Card o Carta acquisti è prevista anche nel 2020 per le famiglie con ISEE basso.

La cardè pari a 40 euro al mese e si tratta di una misura di sostegno rivolta alle famiglie con figli fino a 3 anni e agli anziani di età pari o superiore a 65 anni, che sono in possesso di determinati requisiti.

Quali sono i requisiti per la social card?

La Carta acquisti o social card è una carta elettronica che può essere utilizzata per il pagamento di spese e servizi di prima necessità.

Essa spetta ai nuclei familiari con figli minori di 3 anni e agli anziani di età pari o superiore ai 65 anni che vivono in particolari condizioni di disagio economico.

Per le famiglie con figli fino a 3 anni

La social card per i cittadini di età inferiore a 3 anni è riconosciuta ai cittadini regolarmente iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale), ai titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea.

Carta acquisti 2020 per gli anziani di età pari o superiore a 65 anni

Gli anziani di età pari o superiore ai 65 anni di età devono essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Carta Acquisti 2020: a quanto ammonta?

L’importo mensile riconosciuto ai titolari della carta acquisti è di 40 euro, ma l’accredito avviene ogni due mesi.

Inoltre, i titolari della Social Card possono beneficiare di interessanti sconti e promozioni spettanti negli store convenzionati.

Social Card 2020: come presentare la domanda?

Scopriamo come fare domanda per ottenere la carta acquisti nel 2020: è necessario compilare il modulo predisposto dal MEF, disponibile presso in tutti gli uffici postali.