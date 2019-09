Carrube: i benefici per la salute

La carruba è un tipo benefico di arbusto nella stessa famiglia dei piselli che hanno una vasta gamma di benefici per la salute, compresa la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario, ridurre il rischio di cancro, migliorare la digestione, rallentare l’invecchiamento, prevenire le malattie cardiovascolari e gestire diabete.

Potenziale anticancro

Il contenuto polifenolico della carruba lo rende un antiossidante ideale e la farina di germe di carruba, un altro sottoprodotto di questa utile pianta, è stata direttamente associata all’attività citotossica nel corpo.

Ciò significa che è tossico per alcune cellule, ma fortunatamente la carruba ha mostrato una propensione ad essere tossica per le cellule tumorali, in particolare quelle correlate al cancro del pancreas e al seno.

Ciò, combinato con l’attività antiossidante dei polifenoli che eliminano pericolosi radicali liberi da tutto il corpo e prevengono il cancro e altre malattie, possono rendere questo alimento un’aggiunta benefica alle tue linee di difesa contro il cancro.

Gestione del diabete

Rispetto al normale cioccolato, la carruba ha una quantità considerevolmente inferiore di zucchero, una frazione del contenuto di grassi e solo 1/3 delle calorie.

Può aiutare a prevenire picchi di zucchero nel sangue ed essere una scelta dietetica sicura per i diabetici.

Ecco perché è così spesso usato come sostituto del cioccolato in varie culture perché fornisce anche proteine ​​e fibre che mancano al cioccolato. Questo rende la carruba utile per le persone che cercano di perdere peso, senza privare i loro golosi di cioccolato in occasioni!

Digestione migliorata

Come una ricca fonte di fibre alimentari, la carruba può aiutare le attività digestive del corpo.

La fibra rinforza i movimenti intestinali e stimola la regolarità, nonché la secrezione di succhi gastrici e movimento peristaltico. Tutto ciò si combina in un sistema digestivo più sano, aiutando a prevenire condizioni gastrointestinali più gravi.

Inoltre, poiché il tipo di fibra è insolubile, può assorbire liquidi, riducendo quindi la quantità di feci molli nel corpo e prevenendo la diarrea. La polvere di carruba è, in realtà ,una prescrizione comune come trattamento per la diarrea ad esordio acuto.

Perdita di peso

La fibra trovata nella carruba è alquanto speciale, in quanto inibisce la secrezione della grelina postprandiale, un ormone che dice al corpo che ha fame, rilasciato occasionalmente dopo aver mangiato. Ciò significa che la carruba può ridurre le possibilità di eccesso di cibo e quindi aiutare nei tentativi di perdita di peso.

Sistema cardiovascolare sano

È stato dimostrato che è altamente efficace contro colesterolo alto. Gli studi hanno dimostrato che le persone a cui è stata somministrata la fibra di carruba vedono significativamente una riduzione dei livelli di LDL o colesterolo cattivo nel loro sistema e hanno anche ridotto il numero di trigliceridi nel corpo. Ridurre le forme pericolose di colesterolo può ridurre le possibilità di varie malattie cardiovascolari, inclusa la pressione alta

Avvertenza: le carrube sono piuttosto ricche di grassi saturi, quindi mangiali con moderazione, ma a parte questo, sono un’aggiunta estremamente salutare alla tua dieta!