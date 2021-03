Carrie Johnson dopo Vite al Limite: cambiata completamente! FOTO

La storia di Carrie ha commosso i fan del programma Vite al Limite, scopriamo la sua incredibile trasformazione!

La 37enne texana protagonista di una delle puntate più coinvolgente del docu-reality in onda su Real Time oggi è totalmente diversa.

Scopriamo cosa fa e com’è oggi Carrie Johnson!

Carrie Johnson, la sua drammatica storia

La storia della 37enne Carrie Jonhson è apparsa nel terzo episodio della 9′ stagione di Vite al limite il docu-reality che è diventato un fenomeno seguitissimo in tutto il mondo.

In Italia l’episodio andrà in onda stasera su Real Time canale 31 alle ore 21.25 e di certo commuoverà anche il pubblico nostrano come è avvenuto in Usa. Carrie Johnson nel momento della sua partecipazione al docu-reality aveva 37 anni ed è texana.

La donna soffriva di importanti problemi legati al suo imponente peso che la costringevano ad affrontare difficoltà nella gestione della sua vita quotidiana e nei suoi rapporti famigliari.

Durante il programma è emerso un passato drammatico vissuto dalla povera Carrie: la perdita del padre l’ha segnata ma non sono stati gli unici momenti difficili per lei. Anche il rapporto con il marito è stato costellato di comportamenti di Chris che l’hanno ferita.

Carrie, si scopre durante il programma, a 18 anni pesava già più di 180 chili e dopo la morte del padre la situazione è peggiorata e la donna si è buttata sul cibo per consolarsi.

Nel momento in cui Carrie è approdata a Vite al Limite il suo peso raggiungeva 270 chili!

Dopo Vite al limite, com’è cambiata la sua vita

La Johnson ha maturato la decisione di dare una svolta alla sua vita dopo anni di disagi ed il dottor Nowzaradan le ha comunicato che per farlo avrebbe dovuto affrontare prima di tutto i problemi psicologici che la costringevano ad un cattivo rapporto con il cibo.

Tra questi, oltre al lutto risalente a vent’anni prima anche la paura di essere lasciata dal marito Chris con cui viveva in una roulotte e che la assisteva in tutto.

Dal matrimonio di Chris e Carrie è nata anche una figlia, Haleigh come ha raccontato anche l’emittente TLC sulle pagine social del programma già prima della messa in onda dell’episodio.

Il programma del dottor Now comprendeva una perdita di almeno 30 chili prima di poter essere sottoposta ad un intervento chirurgico. L’inizio del suo percorso non è stato entusiasmante: la donna nei primi 3 mesi ha perso solo 5 chili!

In seguito però grazie al programma Carrie ha perso non solo quei 30 chili ma anche altri 20 fino ad ottenere un calo di 50 chili!

Carrie ha cosi potuto eseguire l’intervento chirurgico! Quanto pesa oggi la texana? Sappiamo che Carrie è arrivata a perdere più di 90 chili, un traguardo incredibile rispetto alle prospettive iniziali!

Anche il marito Chris ha deciso di perdere peso, calando dai 140 chili iniziali a circa 100. Sui social, in particolare Facebook come riporta anche The Cinema Holic oggi Carrie si mostra senza timori ed è fiera di condividere con i suoi fan i continui progressi e la sua vita privata che ora pare andare a gonfie vele!

Auguriamo a Carrie una vita serena in cui possa realizzare tutti i suoi sogni!