Carmen Di Pietro caccia il figlio di casa: ‘Non voglio un bamboccione’

Carmen Di Pietro manda via di casa il figlio diciottenne Alessandro: ”Dovrà trovarsi un lavoro ed una casa in affitto”

La showgirl Carmen di Pietro, in una lettera pubblicata su DiPiù, parla del suo primogenito Alessandro invitandolo a lasciare la casa in cui vive con lei: ”È un regalo che gli faccio”.

Carmen di Pietro al figlio Alessandro: ”Dovrà trovarsi un lavoro”

La showgirl pubblica una lettera sul settimanale DiPiù, indirizzata proprio al figlio Alessandro, invitandolo a lasciare la casa in cui vive ora.

La mamma invita ragazzo, nato dalla relazione con l’ex compagno Giuseppe Iannoni, a trovare da solo la propria strada. La Di Pietro infatti, nella lettera sostiene di farlo per il suo bene affinchè non cresca in un ambiente troppo protettivo e sia in grado da solo di trovare la propria strada nella vita.

Carmen inizia la lettera ricordando al figlio che ha appena compiuto 18 anni, ed anche se potrà sembrare una madre spietata, il suo regalo per lui è: mandarlo via di casa.

La lettera di Carmen per il figlio

Nella lettera pubblicata su DiPiù, per il figlio Alessandro, Carmen scrive:

anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa

La madre continua dicendo che per lui è giunto il momento di prendersi le sue responsabilità ed affrontare i problemi della vita da solo scrivendo che non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio.

Conclude la sua lettera scrivendo che ormai si deve trovare un lavoro ed una casa in affitto in cui andare a vivere.

La Di Pietro ha inoltre raccontato che ha deciso di seguire una linea dura per l’educazione del figlio dopo la richiesta di un regalo molto costo da parte del ragazzo per il suo 18 esimo compleanno: una macchina.