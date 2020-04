Il celebre coreografo e confidente di Lady Diana, Derek Deane si è concesso recentemente ad una lunga intervista. Il terribile sgarro a 23 anni dalla sua morte: ‘Carlo tradì Diana’. Ecco chi fu l’amante del Principe del Galles

La morte di Lady Diana in quella tragica notte dell’agosto del 1997 è ancora oggi avvolta da un fitto mistero. A 23 anni da quel terribile incidente che ha strappato al mondo il sorriso e l’amore della Principessa del Galles, emergono dettagli sconcertanti sulla relazione tra lei e il Principe Carlo.

A parlarne è il coreografo Derek Deane, in una recentissima intervista in cui ha rivelato un retroscena inedito sul matrimonio dell’Ex coppia Reale, un tradimento in cui Camilla Parker non c’entrerebbe nulla. La donna sarebbe invece una persona vicina, fin troppo, alla Principessa Triste. Scopriamo di più.

Lady Diana tradita da Carlo: l’indiscrezione dell’intimo confidente

Derek Deane rivela che Diana Spencer non avrebbe mai voluto sposare Carlo, ma che fu costretta ad accettare per esasperazione.

Proprio nei primi anni del loro matrimonio inoltre, rivela il confidente della Principessa del Galles, Carlo l’avrebbe tradita con sua sorella maggiore Sarah, Lady Sarah McQuorcodale.

Un flirt che sarebbe durato pochissimo, ma che ha comunque ferì profondamente Lady D, la quale dinanzi alla profonda indifferenza del suo consorte, come si legge nella sua biografia, avrebbe tentato più volte il suicidio.

Principessa del Galles: ‘Cosa l’ha trattenuta insieme a Carlo’

E’ stato l’amore, rivela Deane, l’amore per i suoi figli il Principe William e il Principe Harry, che le hanno dato la forza di sopportare per lungo tempo un matrimonio che per lei non avrebbe mai dovuto avere luogo, costellato di terribili ferite e sofferenze.

Sino a giungere poi a quel tragico incidente a Parigi in quel tragico incidente stradale il 31 Agosto del 1997, in cui morirono lei e il noto imprenditore Dody Al-Fayed.