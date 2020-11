Bomba su Carlo e Camilla: ‘Nulla sarà più come prima’

Non sarà più come prima per Carlo e Camilla. Una tempesta che cambierà per sempre il destino della coppia reale.

The Crown 4 genera critiche tra i fan di Lady Diana e manda in crisi la coppia costituita da Carlo e Camilla.

I fan criticano The Crown 4: “Carlo non era così”

In questi ultimi giorni, tra i fan della royal family, non si parla d’altro dell’uscita della quarta stagione di The Crown.

La serie tv di Netflix è stata molto gradita dalla regina Elisabetta, sin dalla prima ragione, e ha sempre cercato di essere più fedele possibile agli eventi realmente accaduti.

Quest’ultima stagione, però, ha destato numerose critiche, soprattutto per i fatti che coinvolgono la vita della principessa Diana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Crown (@thecrownnetflix)

Secondo i fan, infatti, molte parti sarebbero state edulcorate dagli sceneggiatori, che avrebbero cercato di far venire fuori un profilo migliore di Carlo di quanto non sia in realtà.

Camilla e Carlo ai minimi storici, la coppia è in crisi

Nonostante i tentativi di riabilitare la figura di Carlo, sembra che i sudditi continuino a ritenerlo responsabile della vita infelice condotta da Lady Diana.

Alcune fonti rivelano che la popolarità del Principe Carlo e di Camilla sia “ai minimi storici”.

La coppia sarebbe in crisi agli occhi dei sudditi, che non fanno altro che ricordare l’infelicità generata da quel “matrimonio a tre”, che la famiglia reale ha sempre voluto insabbiare.

Gli eventi narrati da The Crown 4, nonostante gli sforzi degli sceneggiatori, avrebbero avuto, quindi, effetti negativi sulla coppia e in generale sulla famiglia reale.

Secondo le fonti, l’attenzione dei media sul “matrimonio a tre” potrebbe addirittura minare l’ascesa al trono di Carlo, che pare dovrebbe diventare re nel 2022.