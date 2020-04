Chi è Carlo Di Francesco, l’ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi, impegnato da 12 anni con la celebre cantante Fiorella Mannoia

Scopriamo tutti i segreti di Carlo Di Francesco e del suo rapporto con Fiorella Mannoia!

Chi è Carlo Di Francesco

Nasce ad Avezzano, il 7 ottobre del 1980, sotto il segno zodiacale della Bilancia. 36enne, noto musicista e produttore musicale, diventa conosciuto tra il grande pubblico televisivo quando viene scelto da Maria De Filippi come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Grazie alla sua grande preparazione, dà un enorme contributo agli allievi dalla tredicesima edizione del talent show fino ad arrivare alla diciassettesima. L’uomo studia musica da quando era piccolissimo e per un periodo vive a Cuba: una volta ritornato in Italia, prende parte a diverse tournèe.

Nel corso della sua carriera collabora con alcuni tra i più grandi artisti italiani, fra cui Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Loredana Bertè e Alex Britti. Non sono molti a saperlo, ma pare che Di Francesco abbia praticato rugby a livello agonistico per molto tempo.

Chi è la fidanzata

Carlo Di Francesco è impegnato sentimentalmente da molti anni con un celebre personaggio del mondo dello spettacolo e in particolare della musica.

Si tratta della nota cantante Fiorella Mannoia! La coppia è legata ormai da quasi 13 anni, nonostante la grande differenza d’età che separa i due: mentre Di Francesco ha 39 anni, la Mannoia ne ha appena compiuti 66.

Per molti anni, la storia tra Carlo e Fiorella è stata tenuta segreta. Solo qualche tempo fa, durante il Festival di Sanremo, la cantante ha deciso di dichiarare il suo grande amore per il compagno e di uscire allo scoperto.

In due si trovano al momento in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria italiana, scoppiata per via del Covid-19. Entrambi hanno partecipato all’iniziativa di Maria De Filippi, di girare un video corale, in cui vari artisti del panorama musicale italiano cantano “Un senso” di Vasco Rossi. Il filmato è andato in onda nel corso dell’ultima puntata di Amici 19.