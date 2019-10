Grave lutto per la fiction Capri, il triste addio al celebre attore napoletano

Grave lutto per la fiction Capri, il triste addio al celebre attore...

Un addio sofferto che ha gettato nel lutto la città di Napoli. La morte del noto attore di Capri, nota fiction, ha lasciato tutti sgomenti

La città di Napoli oggi è in lutto. È deceduto un bravissimo attore napoletano, uno dei più noti e rappresentativi del cinema e del teatro, Carlo Croccolo. L’attore è morto all’età di 92 anni

Vita e Carriera di Carlo Croccolo

Carlo Croccolo era uno degli attori napoletani più noti e importanti della cinematografia napoletana. L’attore e regista, era molto attivo nel mondo del cinema e non solo. Aveva costruito la sua carriera nei teatri ma anche in televisione, lavorando con i più importanti attori napoletani, partendo da Totò, De FIlippo e per finire a De Sica.

La sua carriera è cresciuta con gli anni, ma la sua notorietà l’ha avuta grazie ad una delle fiction più seguite di sempre, parliamo appunto di “Capri”. La sua carriera ha avuto inizio negli anni 50 e grazie ala sua spiccata bravura. Nel 1989 infatti, ha ricevuto il David Di Donatello e il Ciak D’Oro come Miglior Attore non protagonista. Il premio gli fu consegnato proprio grazie al’interpretazione nel film ” O’Re” di Luigi Magni.

Carlo Croccolo attore e regista è morto

Carlo Croccolo è stato uno degli attori insieme ai mostri del teatro napoletano, più noti e amati di sempre. Negli anni la sua carriera è andata sempre di più a crescere anche grazie a piccoli ruoli nel grande schermo con Aldo Giovanni e Giacomo, nel noto film “Tre Uomini e una gamba”. Ma la sua notorietà tocca l’apice quando nel 2000, ha interpretato uno dei personaggi più amati e apprezzati della fiction Capri. Carlo infatti come molti ricordano, interpretava Totonno, il grande pescatore di Capri.

L’attore, doppiatore e registra purtroppo però si è spento stamattina all’età di 92 anni. I funerali del noto attore, si terranno domani 13 Ottobre alle 16 presso la Chiesa San Ferdinadno a Piazza Trieste e Trento.