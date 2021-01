La dolorosa tragedia dopo la malattia: l’addio di Carlo Conti strazia i fan

Un terribile lutto ha sconvolto il conduttore di Affari Tuoi poche ore fa. L’ultimo saluto sui social fa piangere tutti.

Carlo Conti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, che nelle ultime settimane lo sta apprezzando alle redini del celebre gioco dei pacchi, ‘Affari Tuoi’ nella sua versione dedicata agli sposi.

Nonostante il grande successo della trasmissione, è stato comunque un periodo non molto semplice per il conduttore toscano. Prima il Covid poi il ricovero in ospedale, e infine il lutto, che lo ha sconvolto in queste ultime ore.

Carlo Conti ha salutato per l’ultima volta un suo grande collega e amico, Riccardo Cioni, celebre Dj che ha letteralmente segnato un epoca nella regione toscana tra feste di piazza, serate all’intero dei locali più rinomati e la sua collaborazione Radio Mitology.

Il presentatore e il pubblico dell’artista scomparso è profondamente addolorato per la sua improvvisa e prematura scomparsa all’età di soli 66 anni.

A strapparlo alla vita, complicazioni da Covid-19, fa sapere la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Tanti gli artisti che hanno voluto ricordarlo tra questi Carlo Conti:

‘Oggi se n’è andato un altro pezzo di storia delle radio e delle discoteche .Ciao Riccardo , grande dj full time’

ha scritto il presentatore toscano.

Il ricordo di Linus

Tra i volti noti delle emittenti radiofoniche anche il celebre conduttore radio Linus, che ha voluto salutare Riccardo Cioni, ricordandolo con uno scatto risalente presumibilmente all’estate del 1989.

Nella foto un giovanissimo Linus, Cioni e Mozart, che quell’estate viaggiavano da una regione all’altra dominando le discoteche più in voga dell’epoca:

‘Riccardo il primo ad essere così famoso da fare le serate col nome sui manifesti. Io (incredibile) ero il ragazzino. La dimostrazione del fatto che fosse un’altra epoca’

ha scritto la star di Radio Deejay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linus (@linus_dj)

Numerosi i commenti anche da parte degli utenti del web che si sono stretti al dolore della famiglia di Cioni e hanno voluto omaggiare il mitologico Dj full time.