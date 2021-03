Carlo Conti grande assente di questa stagione televisiva? Pare proprio che sarà così.

Dopo essere guarito dal virus e aver compiuto 60 anni, Conti si lancia ora in un nuovo progetto, per la prima volta lontano dalla televisione. Ecco cosa farà!

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato attoniti i telespettatori.

Il loro beniamino, colui che per tanti anni li ha intrattenuti nelle più importanti trasmissioni televisive di Rai, come Tale e Quale Show, L’Eredità o Sanremo, lascia la tv.

Il pubblico non avrà modo di vedere Carlo Conti su Rai 1, Rai 2 o Rai 3 nel corso di questa stagione televisiva.

La decisione è stata presa non senza difficoltà dal conduttore e ora i fan sono sgomenti.

Carlo Conti lascia la tv per dedicarsi a un nuovo progetto, che lo vedrà lontano dai piccoli schermi nelle case degli italiani, ma su internet.

Carlo Conti, infatti, ha deciso di lanciarsi in una vera e propria avventura su RaiPlay, che si chiamerà Tocca a te.

Si tratta di un talent, che coinvolgerà vari artisti e creativi, che spazieranno dal canto alla cucina.

Lo spot del nuovo talent show chiede:

“Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe assolutamente vedere? Esiste qualcosa in cui eccelli o che solo tu sai fare? Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili o fare acrobazie sorprendenti? Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro? Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da commuovere tutta la famiglia?”