Carlo Conti, la verità da brividi dopo la malattia: ‘Polmoni in pericolo’

Carlo Conti tornerà in tv il 26 dicembre con Affari Tuoi – Viva gli sposi. Nel frattempo fa una confessione inaspettata riguardo il virus che lo ha colpito.

Nessuno tra il suo pubblico si sarebbe mai aspettato quanto ha dichiarato in questi ultimi giorni.

Di recente, Carlo Conti ha parlato del virus che lo ha colpito gli scorsi mesi e che stava rischiando seriamente di compromettere la sua vita.

Il conduttore ha mostrato grande preoccupazione anche nei confronti di sua moglie e del figlio, che temeva di aver contagiato.

“Non ho ancora capito come ho preso il virus. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo.”