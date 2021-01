Carlo Conti, l’addio inaspettato: l’annuncio commuove i fan

Il celebre conduttore toscano ha commosso tutti con il suo ultimo post sui social. L’inaspettato messaggio di addio dopo mesi difficili.

Carlo Conti è tra i conduttori più amati e seguiti dai telespettatori italiani per la sua semplicità, ironia e carisma.

Come è noto gli ultimi mesi del 2020 non sono stati semplici per il presentatore toscano, il quale ha dovuto affrontare l’invisibile intruso, il Covid, tra il ricovero in ospedale e la lontananza dalla moglie e dal suo bambino, a causa anche del periodo di quarantena.

A poche ore dall’inizio del 2021 l’inaspettato addio sul suo profilo social ha commosso i suoi followers. Scopriamo tutti i dettagli.

Il post di addio

Un anno difficile non solo per Carlo Conti, il quale con il suo recente post su Instagram ha voluto dire per sempre addio a quest’anno appena trascorso il 2020, che ha generato non solo morte ma anche una profonda crisi economica che ha colpito diversi settori tra cui anche quello delle arti e dello spettacolo.

E con un immagine che lo ritrae intento a presentare il consueto appuntamento nel giorno della festa di San Silvestro del 2019, augura a tutti un sereno 2021 ‘con la speranza di tornare presto a riempire teatri e cinema ma soprattutto’ conclude Carlo Conti, ritornare ad ‘abbracciarci e stringerci la mano’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Un messaggio forte di solidarietà e speranza che ha commosso i fan.

Il lato ‘positivo’ del 2020 secondo Carlo Conti

La riflessione del conduttore però non si arresta, e con un ulteriore post dove si mostra mano nella mano con sua moglie Francesca e il suo piccolo Matteo rivela di essere riuscito a riassaporare. le cose semplici come lo stare ‘di più’ in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Tanto l’affetto sotto i post da parte del pubblico ma anche da parte di tanti colleghi del mondo dello spettacolo come Gabriele Cirilli, Sandra Milo, Elena Sofia Ricci e Antonella Clerici.