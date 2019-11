Carlo Conti nei guai, la denuncia sui social: gravi accuse dopo l’ultima puntata di Tale quale show

Carlo Conti nel mirino delle critiche: il conduttore di Rai 1 nella bufera per via di Tale Quale: un’esibizione ha mosso dure accuse sui social

Critiche davvero dure per il conduttore di Tale e quale show Carlo Conti. Il conduttore è finito nel mirino degli haters per una cosa successa nell’ultima puntata del talent show di Rai 1.

Carlo Conti nel mirini delle critiche

Il conduttore di Tale e Quale show finito nel mirino degli utenti per una battuta che non è piaciuta agli utenti e al pubblico a casa. Carlo Conti secondo il suo amato pubblico è sempre stato impeccabile nei suoi programmi, ma qualcosa nell’ultima puntata di Tale e Quale show sembra non sia stato gradito dal pubblico di RAI 1.

Il conduttore infatti in pochissimo tempo è stato attaccato e criticato per una battuta poco felici nei confronti di un concorrente in gara a Tale e Quale show.

Conti, il suo accusato di razzismo

Il conduttore di Rai 1 proprio nell’ultima puntata del talent show sembra sia stato accusato di razzismo nei confronti della concorrente in gara Roberta Bonanno che si è esibita nei panni della bellissima Beyoncè. Questa volta ad alzare la critica è stata proprio il modo in cui è stata truccata la giovane cantante e come la sua pelle cosi bianca sia stata resa cosi scura.

A sottolineare la frase di Conti è stata la youtuber afroamericana Tia Taylor, ma ad alimentare il tutto anche Luis Pisano che invece ha criticato la pratica di trucco balckface che viene utilizzata per cambiare colore della pelle, sottolineando che non è necessario cambiare i connotati ai concorrenti, ma basterebbe esaltare le caratteristiche del personaggio imitato.