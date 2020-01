“Si è chiuso in bagno e si è sparato”, il dramma del Carabiniere suicida al Noe

Grande tragedia questa mattina a Pescara per un Carabiniere suicida al Noe. I colleghi sono tutti sotto shock

Erano le nove di questa mattina – 11 gennaio 2020 – quando un militare è entrato a Noe, si è chiuso in bagno e poi si è sparato.

Il Noe è il Nucleo Operativo ecologico dell’Arma ed è sito nel pieno centro di Pescara. Le notizie sono ancora frammentarie ma ciò che si è potuto apprendere è che l’uomo aveva 45 anni, divorziato e senza figli ed ha messo in atto il suo folle gesto estremo senza che nessuno potesse fermarlo.

Da quello che si evince anche da Il Messaggero, il militare si sarebbe presentato negli uffici all’orario di lavoro designato per poi andare in bagno e spararsi un solo colpo.

I colleghi hanno cercato di soccorerlo, chiamando prontamente il 118: ma i medici non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Una morte inaspettata per i suoi colleghi e ora sono in corso le indagini per cercare un biglietto, una lettera o qualcosa che possa aiutare nel comprendere il motivo della sua decisione drastica.

