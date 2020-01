“Gettato nella fogna con gli occhi incollati”, il brutale gesto contro un cane indifeso

Una lieta conclusione per il cane abbandonato nelle fogne con la colla sugli occhi, forse per non fargli ritrovare la strada di casa.

Il cane abbandonato nelle fogne ha avuto la fortuna di trovare una persona dall’animo gentile che l’ha aiutato. Come se non bastasse abbandonarlo in una fogna, gli hanno anche incollato gli occhi, forse per impedirgli di ritrovare la strada di casa. Questa bruttissima storia arriva dalla Colombia nella città di Barrancabermeja.

Il cagnolino ha avuto fortuna e la sua storia ha un lieto fine, dato che ha trovato una nuova famiglia che l’ha accolto e dato la serenità per poter superare la convalescenza che gli servirà.

L’abbandono ed il salvataggio

Conosciamo soltanto il nome di battesimo del soccorritore. Carlos ha salvato il cagnolino, colpito dalle condizioni in cui ha trovato il cane, pieno di colla, sporco abbandonato in una fogna e lasciato a morire in modo crudele e senza senso – come racconta La Zampa de La Stampa.

Carlos senza pensarci due volte l’ha salvato e portato in una clinica veterinaria che ha rimosso la colla con tre giorni di lavoro e lo sta sottoponendo a cure antibiotiche. I veterinari sono ottimisti, le condizioni non sono molto gravi e la presenza di una nuova famiglia, aiuterò il cucciolo a superare con successo tutto. la completa guarigione dell’infezione, richiederà almeno quattro mesi.

La colla non è stata la sola tortura a cui è stato sottoposto prima d’essere abbandonato, ma pare fiducioso nell’uomo nonostante tutto. Appena l’infezione agli occhi provocata dalla colla guarirà, altre analisi specifiche saranno fatte. Questo è necessario per poter accertare meglio le condizioni di salute generale e verificare, se avrà bisogno di altre cure. Carlos nel frattempo ha preso con se il cane, che vive finalmente in una famiglia che ha cura costante di lui.