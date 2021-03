L’arteria fluviale gestisce circa il 12% del commercio globale e il 10% del petrolio mondiale.

Sono stati giorni di attesa e di lavoro, ma finalmente, questa notte la nave Ever Given ha ripreso a galleggiare.

L’imbarcazione si era bloccata orizzontalmente nel canale di Suez lo scorso martedì 23 marzo.

La nave era stata precedentemente colpita da una tempesta di sabbia e venti di 40 nodi l’avevano spinta fuori rotta, causandone l’incagliamento in una delle coste del Canale.

Da allora il portacontaneir, dalla lunghezza di 400 metri e dalla capacità di 220mila tonnellate, ha bloccato il traffico commerciale.

Questa mattina all’alba, la poppa della nave, che pesa oltre 200mila tonnellate, è stata allontanata di oltre cento metri dalla riva occidentale del canale.

La Ever Given ha ripreso a galleggiare ed è ripreso anche il commercio internazionale.

Da giorni, centinaia di imbarcazioni erano rimaste bloccate da un lato del canale, in attesa delle operazioni.

So, the #SuezCanal is blocked…

Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.

Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.

Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021