Can Yaman, SPOILER bomba: nuova fiction con Argentero

Scopriamo tutto sulla nuova fiction Sandokan, che vedrà la collaborazione di tre attori bellissimi e di grande talento!

L’annuncio di oggi non potrà che far tremare d’emozione tutti i fan di Can Yaman, l’attore turco sarà impegnato in un nuovo progetto con attori italiani.

Can Yaman, Luca Argentero ed Alessandro Preziosi, protagonisti di un progetto insieme? Se non vedi l’ora di sapere tutto su Sandokan, continua a leggere!

Anticipazioni bomba: in arrivo Sandokan?

I fan di DayDreamer sono sempre più numerosi. La soap turca che dalla scorsa estate viene trasmessa in Italia è diventata uno dei programmi Mediaset più seguiti.

Ed è di conseguenza cresciuto l’apprezzamento anche per il suo protagonista, il bel Can Yaman che nella serie interpreta un fascinoso fotografo.

L’attore ha al suo attivo altre soap di successo come Bitter Sweet, e non pare avere intenzione di fermarsi!

Proprio oggi, 22 dicembre infatti è stato rivelato uno spoiler incredibile che farà felici tutti i fan dell’attore turco!

La notizia è emersa durante la trasmissione di RTL 102.5 a cui partecipava in collegamento proprio Can Yaman.

L’attore ha svelato così il suo prossimo progetto, che coinvolgerà da vicino il nostro Paese!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Spoiler nuova fiction: cosa sappiamo

La notizia ha mandato tutti i fan di Can è di DayDreamer in delirio. Ora sappiamo di più sul nuovissimo progetto!

La fiction, perché di questo si tratterà, si chiamerà Sandokan, e da quanto riporta anche Tvsoap, sarà un progetto ambizioso.

Innanzitutto per il cast: si è saputo infatti che oltre all’amato attore turco compariranno nella serie anche due altri volti noti e molto apprezzati.

Stiamo parlando degli italiani Luca Argentero ed Alessandro Preziosi.

Ebbene sì, un trio di attori amatissimo dal pubblico femminile ma non solo, che si sono fatti conoscere per la loro grande bravura in fiction e soap.

Per il progetto manca davvero poco pare perché come dichiarato Can verrà in Italia a gennaio per delineare i particolari assieme a Luca Bernabei.

Quello che è sicuro è che Can sfoggerà di nuovo il look che ha fatto innamorare moltissime fan ossia capelli lunghi, barba e fascino selvaggio. Dovrà infatti interpretare Sandokan, la Tigre della Malesia, il protagonista dei romanzi di Emilio Salgari.

Ci sarà da attendere ancora qualche tempo ma la notizia pare in via di conferma, per restare sempre aggiornati sui progetti di Can Yaman non resta che seguirci!