Can Yaman, avete mai visto la mamma? Uno schianto: bella come lui! – FOTO

Chi è la madre di Can Yaman

Can Yaman è ormai il sogno proibito di molti, diventato noto grazie al successo della fiction turca in onda su Canale 5, DayDreamer, dove interpreta un personaggio che porta il suo stesso nome.

Oltre che un attore di talento, Can è anche un modello e un avvocato. La mamma di Can è bella come lui e, per l’età che ha, sembra molto più giovane e in forma.

Chi è Guildem

La madre di Can Yaman si chiama Guildem e ha 49 anni. La donna è la sostenitrice numero uno di suo figlio e in molte occasioni lo ha accompagnato sui set e a eventi pubblici.

Visitando il suo profilo ufficiale su Instagram, ad esempio, sono presenti numerosi scatti che la ritraggono in compagnia del figlio nei momenti fondamentali della sua vita.

Guildem appare spesso assieme alla co-protagonista di Daydreamer o abbracciata al figlio mentre recita sul set della soap opera turca.

La donna è bellissima e in forma: molto spesso è stata scambiata per la sorella o addirittura per la fidanzata di Can.

Il matrimonio con Güven

Can è nato nel corso del matrimonio tra la donna e Güven Yaman. La coppia si è separata quando Can aveva soltanto 5 anni: i due sono oggi in ottimi rapporti, anche per il bene del figlio.

In ogni occasione importante, la famiglia è solita riunirsi per festeggiare i traguardi lavorativi di Can. Anche l’attore ha un ottimo rapporto con il padre, che ha definito un vero e proprio super eroe.