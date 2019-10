‘Aiuta a dimagrire e non solo’: Camminare sotto la pioggia, tutti i benefici che ignori

‘Aiuta a dimagrire e non solo’: Camminare sotto la pioggia, tutti i...

Fare una passeggiata nei giorni di pioggia ha una serie di benefici per la salute che leniscono la mente, il corpo e l’anima. Scopriamo quali sono.

Camminare sotto la pioggia? Perché no! Si possono ottenere tanti benefici che vi elenchiamo di seguito.

Pace e tranquillità

La maggior parte delle persone corre al riparo quando inizia a piovere, il che significa che sono solo le anime coraggiose che continuano a passeggiare durante una tempesta. Se brami la pace e la tranquillità durante le tue passeggiate, i giorni di pioggia sono i migliori. Rimani solo con i tuoi pensieri e riesci a riflettere meglio.

Un’aria più pulita

L’aria, inoltre, è più pulita e più fresca: uno studio del MIT pubblicato sulla rivista Atmospher Chemistry and Physics ha dimostrato che l’aria è veramente più pulita durante e dopo le forti piogge.

Il motivo è che quando le gocce di pioggia cadono nell’atmosfera, hanno la capacità di attirare centinaia di particelle di inquinanti come fuliggine, solfati e batteri prima di colpire il terreno.

Effetto calmante

L’odore della pioggia ha un effetto calmante: non sei il solo ad amare il profumo dell’aria durante la pioggia. In effetti, l’odore distinto ha persino un nome: Petrichor, che fu coniato da due scienziati australiani negli anni ’60.

Il profumo, secondo Live Science, è una miscela di sostanze chimiche rilasciate dai batteri che vivono nel suolo, oli rilasciati dalle piante durante periodi di siccità e ozono che si crea quando i fulmini dividono ossigeno e molecole di azoto che poi si trasformano in ossido nitrico.

Potere idratante

L’umidità fa bene alla pelle e alla salute: alti livelli di umidità nell’aria aiutano a mantenere la pelle fresca, giovane ed elastica.

Alcuni ricercatori ritengono che quando i livelli di umidità sono del 43% e superiori, quasi 3/4 delle particelle di virus nell’aria rimangono impotenti.

Migliora l’autostima

Le passeggiate piovose aiutano con l’accettazione: fare una passeggiata sotto la pioggia spesso fa sentire impotente una persona.

Fare regolarmente passeggiate sotto la pioggia durante il giorno aiuta ad allenare la tua mente a rinunciare al controllo, indipendentemente dal tempo.

Inoltre, la natura della pioggia può aiutare ad affrontare la perdita personale e i momenti difficili.

Perdita di peso

Le passeggiate con il tempo piovoso bruciano più calorie: che ci crediate o no, i ricercatori giapponesi hanno pubblicato un articolo sull’International Journal of Sports Medicine che ha dimostrato che quando una persona fa attività fisica con tempo freddo e piovoso, in realtà brucia più calorie e grassi rispetto al fare la stessa attività con tempo moderato.