Camminare in inverno: tutti i benefici del passeggiare nei mesi freddi

Camminare in inverno: fuori può fare freddo, ma non è una scusa per restare in casa. Recenti studi hanno scoperto molti benefici per la salute per fare una passeggiata invernale.

1. Migliorare il tuo cervello

Più in forma le tue gambe, più in forma la tua mente. Questo secondo un nuovissimo studio condotto nel Regno Unito, che ha scoperto che un aumento dei livelli di deambulazione, mirato a migliorare la potenza delle gambe a lungo termine, può avere un impatto positivo sull’invecchiamento mentale.

Gli scienziati del King’s College di Londra hanno studiato 324 gemelle sane in un decennio.

In generale, il gemello che aveva gambe più forti all’inizio dello studio aveva sostenuto meglio i suoi poteri cognitivi e sperimentato meno cambiamenti cerebrali legati all’età alla fine del periodo di 10 anni.

2. Un’attività utile tanto quanto la palestra

Bene, questa è la conclusione dei ricercatori della London School of Economics, che sostengono che una camminata veloce è l’esercizio migliore per mantenere un peso sano.

Dopo aver analizzato i dati dell’indagine annuale sulla salute in Inghilterra, i ricercatori hanno scoperto che gli adulti che camminano regolarmente per più di 30 minuti tendono ad avere un indice di massa corporea inferiore e una vita più piccola rispetto a quelli che praticano sport o esercitano in palestra.

I risultati furono particolarmente pronunciati negli anni ’50.

3. Ridurrai il rischio di malattie cardiache e osteoporosi

Hai intravisto il sole invernale? Esci a fare una passeggiata e aumenterai i tuoi livelli di vitamina D. Ottenuta principalmente attraverso l’esposizione al sole, la vitamina D è vitale per mantenere un cuore e le ossa sani.

Le persone con i più bassi livelli ematici di vitamina hanno il doppio delle probabilità di morire prematuramente rispetto a quelle con il più alto, secondo un recente studio statunitense.

4. Può accelerare il recupero del cancro

Camminare un miglio al giorno a un ritmo moderato potrebbe ridurre del 40% il rischio di morte per malattia dei pazienti con carcinoma mammario, mentre quelli con carcinoma prostatico potrebbero ridurre il rischio di morte di quasi un terzo, afferma una ricerca del Macmillan Cancer Support and Ramblers.

Inoltre, la camminata quotidiana può anche ridurre l’impatto di alcuni degli effetti collaterali del trattamento.

5. Vivrai più a lungo

Una veloce camminata di 20 minuti ogni giorno potrebbe essere tutto ciò che serve per ridurre significativamente le possibilità di morte precoce, secondo uno studio di 334.000 adulti europei.

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno scoperto che il doppio dei decessi può essere attribuibile alla mancanza di esercizio fisico, rispetto al numero di decessi causati dall’obesità.

Ma solo un modesto aumento dell’attività fisica – camminare invece di guidare fino ai negozi, per esempio – potrebbe essere sufficiente per migliorare la tua salute e longevità.

6. È buona quanto correre

Hai bisogno di più convincente che non hai bisogno di allenarti per una maratona al fine di vedere un significativo miglioramento della tua salute?

Una lunga camminata veloce è buona quanto una corsa quando si tratta di ridurre il rischio di ipertensione, colesterolo alto e diabete, affermano i ricercatori statunitensi.

La ragione? È l’energia totale utilizzata, piuttosto che l’intensità dell’allenamento, che conta.

7. Potrebbe aiutare a sconfiggere la depressione

Uscire a piedi è un intervento efficace per la depressione e ha un effetto di sollevamento dell’umore simile a forme più intense di esercizio fisico, secondo i ricercatori dell’Università di Stirling.

Le passeggiate in campagna, in particolare, hanno dimostrato di ridurre i sintomi della depressione e aumentare l’autostima.

8. Fa bene alle articolazioni

Se soffri di problemi articolari, l’esercizio fisico regolare è una delle cose più importanti che puoi fare – ovviamente, se le condizioni lo consentono.

Camminare in inverno è ideale perché ha un basso impatto ma aiuta a mantenere il peso sotto controllo e previene rigidità e gonfiore.