Camilla Parker, lite col figlio in cucina ‘Fa schifo’: il duro scontro a tavola

Camilla Parker, lite col figlio in cucina ‘Fa schifo’: il duro scontro...

Non è un carattere facile Camilla Parker e suo figlio le dà filo da torcere. Ecco cosa è successo tra i due durante la loro convivenza

Camilla Parker Bowles fa delle importanti rivelazioni sul figlio Tom e sul tipo di rapporto che li unisce. Anche il figlio della Duchessa di Cornovaglia fa delle precisazioni sulla madre, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il legame tra Camilla e suo figlio Tom

Nei giorni scorsi, Camilla e il figlio Tom si sono riuniti per parlare e confrontarsi nel corso di una trasmissione televisiva, dal titolo ‘Emma Barnett Show, in onda su BBC Radio 5 Live. I due hanno fatto delle rivelazioni riguardanti il loro legame, che nessuno si aspettava.

Tom è appassionato di cucina, ma anche la madre è una buona forchetta:

“I gusti di mia madre sono molto diversi dai miei. Mi piacciono i peperoncini e in generale il cibo abbastanza piccante: i suoi gusti sono più leggeri.”

Tom sottolinea come Camilla sia brava a preparare i suoi manicaretti e come la donna si dilettasse nel farlo quando Tom era soltanto un bambino.

Lo scontro tra Camilla e Tom

Quando ha preso la parola Camilla, la donna ha fatto delle importanti rivelazioni riguardanti il rapporto con il figlio.

La duchessa di Cornovaglia ha dichiarato che lei e Tom discutano molto spesso di cucina e si trovino anche in disaccordo sul tema. Sia per quanto riguarda i gusti che sul modo di cucinare.

Più volte Camilla ha trovato schifoso il cibo perchè troppo piccante. Ovviamente, è tutta una questine di gusti a tavola. Ma si sa che gusti diversi possono generare contrasti. In questo caso però, per fortuna, si sono risolti con poche battute e dei sorrisi.

Camilla ha poi parlato del periodo di isolamento e di come abbia abbracciato la tecnologia per rimanere in contatto con la sua famiglia.

“Ero senza speranza con Internet, non mi piaceva nemmeno.”

Sembra, però, che Camilla ci abbia preso gusto, visto che Tom ha ammesso di aver sorpreso sua madre giocare a Trivial Pursuit durante le videochiamate con i suoi nipoti.