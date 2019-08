Camilla Parker “Sono stata in prigione”, il racconto straziante di una vita passata nell’ombra

Camilla Parker “Sono stata in prigione”, il racconto straziante di una vita...

Un racconto straziante quello di Camilla Parker, che emerge dopo tanto tempo e racconta un lato di se ancora oggi non molto conosciuto. Che cosa ha subito?

Camilla Parker svela un lato nascosto della sua vita, all’ombra di una serie di eventi che l’hanno segnata profondamente.

Camilla Parker futura Regina?

La Duchessa ha conosciuto il Principe Carlo da giovanissima e il loro amore è sbocciato in pochi secondi. Una storia molto controversa per alcuni lati e decisamente difficile da gestire, con una Regina che impone alcune regole ferree e non vuole chiudere un occhio.

Così la favola del Principe Carlo si spezza a metà, lasciando che tutti decidessero chi e come dovesse essere sua moglie tanto che il popolo ancora oggi ama Lady Diana molto più di tutti gli altri membri della famiglia Reale.

Ora che stanno di nuovo insieme e sono marito e moglie, la donna che gli inglesi non vedono di buon occhio potrebbe presto diventare Regina e regnare indisturbata nel Regno Unito – nonostante gli inglesi sperino per un trono formato da William e Kate.

La prigionia della moglie del Principe Carlo

The Mail on Sunday ha raccontato una verità che non tutti conosciamo, fatta da un’ombra che la Duchessa ha dovuto vivere nei suoi anni da amante:

“sono stata in prigione…era come una prigione”

Secodno quando riportato dalla stessa moglie del Principe Carlo, la sua vita da “amante” non è stata per nulla facile soprattutto pensando ai gossip, ai media e all’amore del popolo verso Diana:

“non potevo uscire è stato orribile”

Lei è sempre stata molto riservata e gli scontri con Lady Diana sono sempre stati tantissimi negli anni: solo quando la Principessa ha rivelato tutto quanto attraverso le interviste, il mondo di Camilla ha cominciato a tremare e tutta la sua vita è cambiata.

Una donna forte che è riuscita a superare quei momenti tragici grazie all’amore dei suoi figli Tom e Laura e che non ricorda piacevolmente.