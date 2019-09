Camilla Parker, “Mi fa proprio schifo”: la scioccante umiliazione del Principe Carlo gela gli inglesi

Il Principe Carlo è schifato da Camilla Parker e la sua esternazione ha gelato gli inglesi, che mai si sarebbero aspettati una reazione del genere da parte di un uomo innamorato. Ma perché?

Camilla Parker umiliata da suo marito Principe Carlo? In realtà si e questa volta lui non intende tirarsi indietro. Che cosa è successo?

Il grande amore di Carlo e Camilla

Lo sappiamo tutti che queste due persone hanno avuto un colpo di fulmine, tale da voler rompere tutte le regole del protocollo.

Lei ha sposato un altro uomo e Carlo, nonostante il suo pianto e averla implorata di non farlo, si vede il suo amore sfuggire via. Non solo, perché il Principe Filippo e la Regina Elisabetta non avrebbero mai voluto che il loro erede al trono sposasse questa donna – per questo è stato indirizzato verso la tanto amata Lady Diana.

Insomma, guardando dal loro punto di vista è stato un amore ostacolato sin dall’inizio e non hanno resistito l’uno lontano dall’altra così da percorrere la vita insieme in maniera non convenzionale.

Ora è diverso, si sono sposati – Carlo ha avuto il benestare della madre e dei figli e vive una vita felice. Eppure qualcosa di sua moglie lo fa proprio inorridire.

Camilla umiliata dal marito Principe Carlo

Come si evince dalle pagine del Daily Mail, c’è qualcosa che l’erede al Trono proprio non sopporta di sua moglie tanto da inorridirlo tantissimo.

La duchessa sin da giovane è sempre stata una fumatrice accanita, sia di giorno e sia di notte: un vizio che non le sta portando molta fortuna.

Prima che la duchessa entrasse a Palazzo come fidanzata e poi moglie di Carlo, lo stesso le chiese di smettere per l’odore insopportabile e quel continuo accendersi una sigaretta dietro l’altra:

“mi fa proprio schifo!”

100 sterline alla settimana il costo del suo vizio e un marito che non resiste a quell’odore in ogni angolo della casa. Il piccolo sforzo di Camilla – per amore del suo Carlo – è stato quello di rivolgersi ad un guru salutista e grazie all’impegno ora la Duchessa non fuma più dimenticando per sempre quel vizio e risparmiando 400 sterline al mese.