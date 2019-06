Camilla Parker, la devastante lettera di addio al Principe Carlo: ‘Questo senso di vuoto passerà’

Camilla Parker Bowels ha spezzato il cuore del Principe Carlo, con una lettera di addio che ha segnato la fine della loro storia d’amore

Camilla Parker ha spezzato il cuore del Principe Carlo quando ha deciso di sposare un altro, lui ha anche cercato di farle cambiare idea ma le cose non sono andate come voleva.

Cosa è successo tra Camilla e Carlo?

La Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker ed il Principe Carlo sono felicemente sposati dal 2005. La coppia ha suscitato non poche polemiche da quando hanno annunciato di stare insieme, soprattutto per quanto rivelato nella biografia del Principe che ha rivelato che si vedevano già dal 1986 durante il matrimonio con Lady Diana.

Ma la loro relazione è iniziata molto prima, nel 1972 prima che Camilla si sposasse con Andrew Parker Bowles.

Lo spiega la biografa Penny Junor, che racconta gli inizi della storia d’amore tra il Principe Carlo e Camilla nella biografia ”La Duchessa: la storia non raccontata”.

Nei primi anni settanta Carlo fu inviato nei Caraibi in servizio con la Royal Navy e fu proprio allora che il Principe di Galles ricevette la notizia che gli spezzò il cuore.

La notizia ricevuta dal Principe Carlo

Nella biografia Penny ha scritto che mentre Carlo era a migliaia di chilometri lontano da casa,nelle Indie Occidentali, ricevette la notizia che Camilla aveva ricevuto la proposta di matrimonio da Andrew e che lei aveva accettato.

Fu proprio Camilla a comunicargli la notizia e Carlo non la prese affatto bene.

Infatti in una lettera scrisse che gli sembrava molto crudele che una relazione così felice sarebbe dovuta durare solo sei mesi, e aggiunse che non aveva più ”nessuno” per tornare in Inghilterra ed aggiunse anche:

“Suppongo che alla fine il sentimento di vuoto passerà”

Fece anche svariati tentativi per convincere la Parker a non sposare Andrew, incluso uno una settimana prima di celebrare le nozze, ma Camilla era molto determinata ed il matrimonio si tenne lo stesso.