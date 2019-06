Camilla Parker ‘Lo fa di nascosto’: emerge la brutta dipendenza, Carlo si vergogna

Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo d’Inghilterra, in realtà non è così felice. Il rapporto coniugale le ha portato un bel po’ di problemi

Camilla Parker Bowles è una figura da tempo discussa. C’è chi, nel popolo inglese, ancora crede sia un’arrampicatrice sociale e chi è fermamente convinto del fatto che sia l’esatta nemesi di Lady Diana Spencer.

Tuttavia, c’è qualcosa che l’attuale moglie del principe Carlo d’Inghilterra nonché erede al trono, ha in comune con l’ex moglie Diana.

Di cosa si tratta? Di un piccolo ‘vizietto‘, o meglio di un’abitudine derivata dalla mancanza di attenzioni coniugali del figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Il vizietto di Camilla Parker Bowles

Pare, infatti, che Camilla abbia tenuto a lungo nascosto la sua abitudine non troppo buona per la salute di abusare di vino e alcol.

Ora che, però, questa abitudine è ritornata sotto i riflettori, vale la pena di fare qualche riflessione a riguardo.

Il parallelismo di Camilla e Diana

Lady Diana Spencer non aveva il vizio dell’alcol, non sfogava le sue frustrazioni coniugali sul bere, ma le riversava in uno stato emotivo che l’ha portata alla bulimia.

Allo stesso modo dunque e con la stessa dinamica, si dice che Camilla Parker Bowles trattenga il troppo dispiacere in una sfera emotiva che la porta a sfogarsi nel bere.

È quindi colpa del principe Carlo l’abitudine di Camilla? Molti media inglesi sono concordi nel dire che Carlo, dopo tutto il percorso per stare con Camilla e subito dopo il matrimonio, abbia concentrato le sue attenzioni ‘regali‘ su qualcun altra.

Ed è stato proprio questo, quindi, a far cadere Camilla nella voragine dell’alcol che l ha portata ad essere protagonista di molte prime pagine dei settimanali inglesi.

Non ci resta che augurarci che Camilla possa pian piano intraprendere un percorso di cura emotiva che la porti a placare questo suo malsano ‘vizietto‘.