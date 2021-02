Svelata la nuova cameretta di Leone: “È grande come casa mia” – FOTO

Svelata la nuova cameretta di Leone: “È grande come casa mia” –...

È stata finalmente mostrata ai fan la cameretta di Leone, completata dopo la ristrutturazione e l’arredo. I fan sono rimasti sconvolti dalle dimensioni e dallo stile.

Chiara Ferragni ha pubblicato un video e gli scatti della nuova cameretta del figlioletto Leone.

Il team ha appena finito la ristrutturazione e l’arredo e ora il figlio dell’imprenditrice digitale e di Fedez può godersi il suo spazio privato nella lussuosissima stanza.

La cameretta del primogenito della coppia, che tra poco conoscerà la sua sorellina, è dotata di una vista da capogiro sullo skyline più prestigioso di Milano, nel quartiere Citylife.

Le foto della nuova stanza di Leone hanno sconvolto i fan e hanno raccolto più di 1 milione di likes.

La nuova cameretta di Leone

“Leo’s new room is finally ready” (“La nuova stanza di Leo è finalmente pronta”)

Questo l’annuncio di Chiara Ferragni, che ha voluto mostrare il risultato della ristrutturazione e dell’arredo ai fan che li seguono da anni.

Dalle foto, è visibile lo stile non convenzionale della stanza, che è stata dipinta nei toni giallo e dell’azzurro con rifiniture color oro.

La maggior parte degli utenti commenta ribadendo come la camera di Leo sia più grande di casa propria. Ma sì sa, ai Lucia – Ferragni i soldi non mancano!

Le foto incredibili sconvolgono i fan

Chiara ha postato alcuni filmati e delle foto che mostrano suo figlio mentre inizia a familiarizzare con la sua nuova cameretta.

Ecco le foto della nuova stanza di Leone:

La stanza è incredibile, anche se per molti non adatta a un bambino così piccolo.

Dopo la rivelazione della nuova cameretta del piccolo Leone, i fan sono ora in attesa di scoprire come sarà la stanza della sorellina in arrivo.