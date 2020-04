Cambiamento climatico, quali sono le cause e i possibili rimedi?

Il cambiamento climatico cause ha ma anche delle possibili soluzioni e rimedi che modificheranno il nostro stile di vita, rendendolo più eco – friendly.

Il cambiamento climatico ha delle cause specifiche e degli effetti che possiamo vedere quotidianamente. L’impatto ambientale è spesso irreversibile, perché agisce su ecosistemi e biodiversità. Dobbiamo variare il nostro stile di vita, per limitare i danni.

Cosa sono i cambiamenti climatici?

S’intende una variazione del clima su una regione, un continente, emisferica, globale e storico-temporali. Il cambio riguarda tutti gli aspetti, dalle temperature terrestri e marine, precipitazioni, nuvolosità…questo in passato è successo naturalmente, ma ora siamo i maggiori responsabili di questo repentino cambio.

I cambiamenti climatici vengono studiati da moltissime discipline scientifiche come la meterologia, la fisica, chimica, la geografia e biologia. Si ha bisogno di un approccio multidisciplinare. Grazie a questo approccio abbiamo potuto identificare alcune azioni che nascono dall’evoluzione:

combustione di combustibili fossili

agricoltura intensiva

deforestazione

allevamento intensivo del bestiame

L’effetto serra ed i gas che lo provocano

L’effetto serra è causato da gas, che sono in grado di riprodurre il vetro di una serra. Catturano il calore che nasce quando il sole colpisce la Terra. In quantità naturale, permettono di mantenere la giusta temperatura. In quantità maggiori, il rischio è il temuto riscaldamento globale. I gas che lo provocano sono:

anidride carbonica

metano

protossido di azoto

gas fluorurati

Grazie agli obiettivi della Cop 21, si punta alla riduzione prevalentemente alla riduzione dell’anidride carbonica.

La conseguenze del cambiamento climatico

Non esiste una zona nel mondo che è libera dal problema del cambiamento climatico. I principali problemi sono:

scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci perenni,

crescita del livello dei mari,

maggior numero e intensità dei fenomeni meteorologici uragani, tsunami…

peggiora rischio idrogeologico e di inondazioni

aumento della frequenza degli eventi metereologici estremi

aumento della siccità ed aumento del rischio incendi

pesanti emergenze sanitarie legate al calore

minor disponibilità idrica

distruzione di alcuni habitat

estinzione di molte specie animali

nuove malattie che vengono trasmesse dall’acqua e dagli animali

diminuzione della produzione agricola

Come possiamo contrastare i cambiamenti climatici?

Possiamo agire in prima persona, adottando dei comportamenti virtuosi che ci possono aiutare a limitare i cambiamenti climatici che stiamo vivendo