Cambiamento climatico, 200.000 alveari scomparsi in Italia in 5 anni

Le api riescono ad impollinare il 70% della produzione agricola mondiale. In cinque anni 200.000 alveari sono sparite in Italia, 10 milioni nel mondo

Le api sono insetti importantissimi per la nostra sopravvivenza, secondo alcuni studi se dovessero sparire insieme ai loro alveari, in soli 4 anni potremo estinguerci.

Gli scienziati lanciano l’allarme da anni ma ora sul banco degli imputati arrivano anche i cambiamenti climatici. L’innalzamento delle temperatura ha portato alla diffusione di nuovi parassiti che stanno minando la sopravvivenza delle api.

L’allarme è stato lanciato anche dall’associazione per la vendita diretta La Spesa in Campagna, direttamente dipendente da Cia-Agricoltori Italiani. Le api si occupano d’impollinare e da loro dipende a livello mondiale il 70% della produzione agricola mondiale.

Il pericolo concreto e spesso ignorato

Si devono adottare delle strategie integrate, altrimenti oltre a non avere più miele, si perderanno una grande varietà d’ortaggi e frutta. Si avrà inizialmente una scarsità di produzione, fino ad una perdita totale nel nostro paese.

Questo porta ad un acquisto oltre Oceano o in Europa, senza controllare la provenienza: i prezzo sono elevati a discapito della sicurezza alimentare di cui godiamo in questo Paese. Per questo si chiede di considerare l’apicoltura in modo diverso, data la sua importanza e la sua funzione di base per il sistema agricolo. Per capire l’importanza è necessario comprendere il lavoro delle api dalle quali provengono 90 delle 115 principali coltivazioni a livello mondiale.

Nel nostro paese viviamo una vera e propri a emergenza, al punto che la produzione nazionale di miele di acacia e agrumi nel 2019, ha subito un calo del 41%, con una perdita economica di ben 73 milioni di euro. Si deve quindi partire con politiche di tutela e sviluppo dell’apicoltura. Un aiuto che le istituzioni possono dare è l’intervento sulle aliquote IVA, con la creazione dell’agricola anche in virtù dei servizi d’impollinazione, produzione di pappa reale e polline. Un altro intervento utile è il sostegno assicurativo contro le calamità naturali e incentivi per i produttori agricoli.