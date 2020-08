“Furto salariale”, la California avvia azione legale nei confronti di Uber e Lyft

La California ha avviato un’azione legale contro Uber e Lyft accusate del reato di “furto salariale”, per aver negato ai propri dipendenti i benefici dovuti classificandoli come contrattisti indipendenti.

Sarebbe stata violata la legge statale che impone di riconoscere ai lavoratori della “gig economy” gli stessi benefit dei lavoratori dipendenti.

Se Uber e Lyft perdessero la causa, dovrebbero risarcire e pagare agli autisti la copertura sanitaria e altri benefici spettanti.

Lo scorso anno il Senato della California aveva approvato una legge per costringere Uber e gli altri colossi della “gig economy” di equiparare i contrattisti indipendenti ai lavoratori dipendenti.

Ciò per garantire la protezione dei sindacati a migliaia di lavoratori indipendenti.

La California fa causa a Uber e Lyft per la “decisione commerciale calcolata”

Le cause legali, intentate presso il tribunale superiore della contea di Alameda, affermano che entrambe le società hanno preso una “decisione commerciale calcolata” per “classificare erroneamente” i conducenti come lavoratori indipendenti, non dipendenti.

Il procuratore generale Xavier Becerra ha intentato una causa legale a maggio, nel tentativo di costringere Uber e Lyft a pagare milioni di stipendi per effetto della nuova legge sul lavoro che impone alle aziende di offrire maggiori benefici ai lavoratori indipendenti.

“Il modello di business di Uber e Lyft si basa sull’errata classificazione dei conducenti come appaltatori indipendenti”,

ha dichiarato la commissaria del lavoro californiana Lilia García-Brower in una nota.

“Questo lascia i lavoratori senza protezioni come il congedo per malattia retribuito e il rimborso delle spese dei conducenti, così come gli straordinari e il salario minimo”.

Si richiede una retribuzione minima del salario, straordinari, riposo e assenze per malattia retribuite e rimborsi per le “spese aziendali necessarie”.

Uber e Lyft accusate dalla California

La platea di potenziali beneficiari include

“tutti i conducenti di Uber e Lyft, inclusi i quasi 5.000 lavoratori che hanno presentato richieste di stipendio dovuti”.

La stragrande maggioranza dei conducenti della California desidera lavorare in modo indipendente, per questo

“abbiamo già apportato modifiche significative alla nostra app per garantire che rimanga il caso ai sensi della legge statale”,

ha dichiarato il portavoce di Uber Davis White.

“L’agenzia statale per il lavoro ha fallito migliaia di richieste”,

ha aggiunto la portavoce di Lyft Julie Wood.