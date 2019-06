Cagliari, anziano trovato in un lago di sangue: indagini per omicidio

A Cagliari un anziano è stato trovato morto in casa in un lago di sangue. Gli inquirenti sospettano un omicidio ma la porta era chiusa dall’interno: cosa è successo?

Uomo trovato morto in zona San Michele – Cagliari

Adolfo Musini è un uomo di 88 anni che abita in Zona San Michele a Cagliari, non sposato ed ex assistente del Tribunale era molto conosciuto in zona e passava il suo tempo tra gli amici in Piazza Valsassina.

Quando i vicini di casa per alcuni giorni non lo hanno visto in giro, si sono insospettiti e hanno avvertito le Forze dell’Ordine. Gli inquirenti sono dovuti entrare dalla finestra, in quanto la porta chiusa dall’interno.

In casa si sono trovati dinanzi ad uno scenario terribile, con Adolfo trovato morto in una pozza di sangue: sulla testa alcuni segni come da corpo contundente e una morte molto sospetta.

Le indagini e i sospetti

I Carabinieri stanno svolgendo rilievi e indagini, sentendo le testimonianze dei vicini che per ora restano secretate.

In casa sono state trovate numerose tracce di sangue, ma la porta era chiusa dall’interno e non ci sono segni – da confermare – di infrazione o manomissione.

Ora è necessario ricostruire gli ultimi istanti della vittima per comprendere a pieno, i suoi movimenti e se qualcuno avesse avuto un piano per rubargli soldi o beni preziosi.

E’ stata nel mentre disposta l’autopsia, che rivelerà quando prima la causa del decesso.