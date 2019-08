Christian Fregoni, candidato a Uomini e Donne dopo la vittoria a Caduta libera: la rivelazione a Tv Sorrisi e Canzoni

Fisico scolpito, sguardo ammaliante e ondeggianti pettorali, è Christian Fregoni, bagnino per professione e nuovo campione del noto programma condotto da Gerry Scotti, Caduta Libera.

Il ragazzo è riuscito a portarsi a casa già 120’000 euro. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto a cosa sarà destinata la vincita per poi fare un’importante rivelazione su ‘Uomini e Donne’. Ecco tutti i dettagli

Il campione di Caduta libera si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni

Christian Fregoni, si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, dopo la vittoria al noto formato condotto da Gerry Scotti.

Il bagnino 27enne di Brescia, è riuscito a conquistare subito il pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo essere colto. Infatti il campione di Caduta Libera cura diversi interessi ed è un grande ‘appassionato di enigmistica, di cinema, letteratura,e di attualità’.

Corsa farà con la vincita? Al noto settimanale ha raccontato di voler innanzitutto acquistare una casa, realizzare il suo sogno di aprire una propria struttura sportiva e viaggiare:

‘vorrei comprare una casa per me. In futuro potrei aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla. Mi piacerebbe tornare in Africa per un safari, anche se le mie prossime mete saranno Canada e Giappone’

per la gioia delle donne, il caro Fregoni è single, ma per ora ha altre priorità:

‘Per adesso Sono ancora single e ci tengo a precisarlo. Sono esigente e per ora mi diverto, se arriverà la persona giusta lo capirò’

Il destino di Fregoni dopo Caduta Libera

Christian Fregoni racconta poi, che in passato i suoi genitori avrebbero desiderato facesse il modello, ma è sempre stato un mondo che non gli è mai interessato.

Gli piacerebbe invece fare l’attore, e forse se glielo proponessero partecipare ad ‘Uomini e donne’:

‘In passato i miei mi dicevano di fare il modello, ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Non so se lo farei ‘Uomini e Donne‘, forse, ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti’

Il Bagnino bresciano, non è dunque interessato alla popolarità tratta dai Reality, ma se Maria de Filippi gli proponesse un posto da Tronista nel suo Uomini e Donne, accetterebbe? Staremo a vedere.