Buffy l’ammazzavampiri, che fine hanno fatto gli attori della serie tv?

Che fine hanno fatto gli attori di Buffy l’ammazzavampiri? Scopriamo insieme come sono diventati oggi i membri del cast originale dell’iconica serie tv

Il successo di Buffy l’ammazzavampiri

Buffy è una serie televisiva statunitense horror-action prodotta tra il 1997 e il 2003 e scritta da Joss Whedon.

Protagonista della storia è Buffy Summers, una giovane ragazza di Los Angeles all’apparenza normale. In realtà è una cacciatrice di vampiri, demoni e forze del male e viene assistita da un gruppo di amici, la Scooby Gang.

Nel cast compaiono Sarah Michelle Gellar nel ruolo della protagonista Buffy Summers, Nicholas Brendon in quello di Xander Harris, Alyson Hannigan nei panni di Willow Rosenberg, Charisma Carpenter è Cordelia Chase, Anthony Stewart Head è Rupert Giles, David Boreanaz nei panni di Angel, Seth Green in quelli di Daniel “Oz” Osbourne e James Marsters nel ruolo di Spike.

A distanza di 17 anni dall’ultimo episodio, scopriamo insieme che fine hanno fatto gli attori del cast della serie tv!

Che fine hanno fatto gli attori

Sarah Michelle Gellar – Buffy

L’attrice ha interpretato il personaggio di Buffy dal 1997 al 2003 ed è ancora principalmente conosciuta per quel ruolo. Dopo la conclusione della serie, ha recitato in The Grudge del 2004, The ringer (2011-2012) e The crazy ones (2013-2014). L’attrice ha sposato il collega Freddie Prince Jr. nel 2002 e insieme hanno anche due figli.

Alyson Hannigan – Willow

Anche il personaggio interpretato da Alyson Hannigan è diventato iconico. L’attrice, dopo la serie, ha vestito i panni di un altro personaggio entrano nella storia televisiva, quello di Lily Aldrin nella sitcom How I met your mother. Hannigan è anche famosa per la sua interpretazione nel franchise cinematografico American Pie. Ha anche trovato l’amore sul set di Buffy, sposando l’ex collega Alexis Denisof nel 2003: la coppia ha due figlie.

David Boreanaz – Angel

David Boreanaz, che per tutte le stagioni della serie tv ha interpretato il vampiro Angel: un vero e proprio rubacuori della notte, che ha fatto breccia nell’animo di Buffy. Il suo ruolo ha acquisito talmente tanta rilevanza da permettergli di diventare Angel nella serie tv trasmessa dal 1999 al 2004. Successivamente, ha recitato nella serie televisiva poliziesca Bones, fino al 2017. L’attore si è sposato nel 2001 e ha due figli.

Nicholas Brendon – Xander

Xander è il migliore amico di Buffy, interpretato dall’attore Nicholas Brendon. Successivamente, l’attore ha recitato nello spettacolo Criminal Minds dal 2007 al 2014 e ha collaborato alla realizzazione del fumetto di Buffy nel 2014. Dopo queste esperienze, ha avuto alcuni problemi con la legge, legati ad aggressioni e rapine, e con l’alcol.

Charisma Carpenter – Cordelia

L’attrice ha interpretato il personaggio di Cordelia sia nella serie tv che nel suo spin-off Angel. Dopo, l’attrice ha recitato in altri programmi tv come Streghe, Veronica Mars e The Lying Game, e in film come The Expendables e Bound. L’interprete ha un figlio nato nel 2003.

Anthony Stewart Head – Mr Giles

Dopo il successo ottenuto con il suo personaggio, Head ha recitato in moltissime serie tv, come ad esempio Little Britain, Merlin, e Domion e in film come The iron lady del 2011 e Underdogs del 2013.

James Marsters – Spike

Scelto per essere il villain della storia, il vampiro Spike è diventato uno dei personaggi più amati dello show. Anche Marsters ha continuato a recitare in Angel dopo la fine di Buffy. Successivamente ha recitato in serie come Smallville, Hawaii Five-0 e Marvel Runaways. L’attore è sposato dal 2011 e ha due figli.

Seth Green – Daniel “Oz”

Dopo l’interpretazione in Buffy, l’attore ha preso parte a film per il cinema come Shazam! e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati. Dal 2010 è sposato con l’attrice Clare Grant.